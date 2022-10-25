Одна зарядка — на все гаджеты: ЕС окончательно утвердил полный переход на USB-C Сегодня 19:13 — Технологии&Авто

Одна зарядка — на все гаджеты: ЕС окончательно утвердил полный переход на USB-C

Совет ЕС окончательно одобрил законопроект, который сделает стандарт USB-C обязательным для большей части пользовательской электроники.

С 2024 года им должны быть оборудованы все смартфоны, планшеты, камеры, наушники, электронные книги, консоли и колонки, пишет MacRumors.

Исключение делается только для совсем маленьких гаджетов, в которые USB-C физически невозможно разместить. В частности, смарт-часы, трекеры здоровья и некоторое спортивное оборудование.

При этом ноутбукам дали больше времени на переход — 40 месяцев после вступления в силу новых правил. То же касается стандартов быстрой зарядки, чтобы пользователи могли заряжать свои устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого адаптера питания.

Закон позволяет потребителям выбрать — купить телефон с зарядным адаптером или без него. В ЕС полагают, что это поможет сократить количество отходов и сэкономить деньги потребителей.

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УНІАН По материалам:

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