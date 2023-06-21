Одна из ведущих немецких газет заменит ряд сотрудников искусственным интеллектом — Finance.ua
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Одна из ведущих немецких газет заменит ряд сотрудников искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Одна из ведущих немецких газет заменит ряд сотрудников искусственным интеллектом
Одна из ведущих немецких газет заменит ряд сотрудников искусственным интеллектом
Немецкий таблоид Bild, наиболее продаваемая газета в Европе, собирается заменить ряд редакционных вакансий искусственным интеллектом. Заменив часть редакторов искусственным интеллектом, издание планирует сэкономить 100 млн евро.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на электронное письмо издателя Bild, компании Axel Springer Verlag сотрудникам.
«К сожалению, [нам придется] расстаться с коллегами, у которых есть задачи, которые в цифровом мире выполняются искусственным интеллектом и/или автоматизированными процессами», — отмечается в письме.

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Таблоид также реорганизует свой региональный газетный бизнес, что, как ожидается, приведет к сотням увольнений.
Согласно электронному письму, должности «редакторов, персонала печатного производства, заместителей редакторов, корректоров и фоторедакторов больше не будут такими, как сейчас».
Ранее исполнительный директор Axel Springer SE Матиас Депфнер заявлял, что издатель стремится стать «чисто цифровой медиакомпанией». По его словам, инструменты искусственного интеллекта, например ChatGPT, могут «сделать независимую журналистику лучше, чем она была».

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Депфнер предположил, что искусственный интеллект в скором времени станет лучшим «агрегатором информации», чем люди, и сказал, что выживут только издатели, которые могут создавать «лучший оригинальный контент».
Bild заявила, что такие нововведения коснутся не менее 200 человек, однако она будет стремиться избегать принудительных увольнений. Газета также собирается сократить количество своих региональных изданий — с 18 до 12.
По материалам:
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