Одна из крупнейших торговых компаний Японии Marubeni прекращает весь новый бизнес с рф — Finance.ua

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией в россии и Украине, и мы ужасно огорчены тем, что безопасности многих невинных мирных жителей есть угроза. Мы выражаем наши глубокие соболезнования людям, потерявшим близких или вынужденным покинуть дом из-за этого кризиса. Мы решительно поддерживаем международные дипломатические усилия, направленные на достижение мирного решения, и мы искренне надеемся, что благодаря этим усилиям ситуация улучшится и будет быстро разрешена», — говорят в Marubeni Group.
В Marubeni добавили, что намерены выполнять все санкции, введенные против россии японским правительством.
Компания продолжит следить за развитием событий и будет принимать все необходимые меры, руководствуясь соображениями безопасности.
Marubeni принадлежит 30% проекта газопровода «Сахалин-1». Также компания инвестировала в ООО «Волгоград полимер», предприятие по производству метанола 1 млн тонн в год, которое планировали запустить в 2023 году.
Marubeni — одна из крупнейших торговых компаний Японии. Ассортимент компании очень широк — от одежды и продуктов питания до стали и химических материалов.