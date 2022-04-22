Одна из крупнейших торговых компаний Японии Marubeni прекращает весь новый бизнес с рф — Finance.ua

Одна из крупнейших торговых компаний Японии Marubeni прекращает весь новый бизнес с рф

Сегодня 03:23 — Фондовый рынок

Одна из крупнейших торговых компаний Японии Marubeni прекращает весь новый бизнес с рф

Японская торговая компания Marubeni Group не будет участвовать ни в каком новом бизнесе, связанном с рф, а также будет вести переговоры о прекращении существующих соглашений, где это возможно.

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией в россии и Украине, и мы ужасно огорчены тем, что безопасности многих невинных мирных жителей есть угроза. Мы выражаем наши глубокие соболезнования людям, потерявшим близких или вынужденным покинуть дом из-за этого кризиса. Мы решительно поддерживаем международные дипломатические усилия, направленные на достижение мирного решения, и мы искренне надеемся, что благодаря этим усилиям ситуация улучшится и будет быстро разрешена», — говорят в Marubeni Group.

В Marubeni добавили, что намерены выполнять все санкции, введенные против россии японским правительством.

Компания продолжит следить за развитием событий и будет принимать все необходимые меры, руководствуясь соображениями безопасности.

Marubeni принадлежит 30% проекта газопровода «Сахалин-1». Также компания инвестировала в ООО «Волгоград полимер», предприятие по производству метанола 1 млн тонн в год, которое планировали запустить в 2023 году.

Marubeni — одна из крупнейших торговых компаний Японии. Ассортимент компании очень широк — от одежды и продуктов питания до стали и химических материалов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.