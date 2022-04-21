Одна из крупнейших сталелитейных компаний мира отказалась работать с россией — Finance.ua

Одна из крупнейших сталелитейных компаний мира отказалась работать с россией

Сегодня 13:29 — Фондовый рынок

Одна из крупнейших сталелитейных компаний мира отказалась работать с россией, www.devdiscourse.com

Сталелитейная компания Tata Steel из Индии отказалась от сотрудничества с российской федерацией. Теперь все сталелитейные предприятия компании будут использовать альтернативные источники сырья.

Об этом сообщила пресс-служба Tata Steel

«У Tata Steel нет операций или сотрудников в россии. Мы приняли осознанное решение прекратить вести бизнес с россией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сталелитейные предприятия компании в Индии, Великобритании и Нидерландах перешли на альтернативные источники сырья, чтобы «покончить с зависимостью от россии».

Справка Finance.ua:

Tata Steel Group — сталелитейная компания из Индии. В рейтинге крупнейших в мире по объему производимой стали занимает 10 строчку. Компания также занимается добычей железной руды и угля.

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