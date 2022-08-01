Один из розничных банков начнет продавать безналичную валюту населению: какие условия — Finance.ua

Один из розничных банков начнет продавать безналичную валюту населению: какие условия Сегодня 11:03 — Валюта

Один из розничных банков начнет продавать безналичную валюту населению: какие условия

Национальный банк разрешил банкам продавать валюту населению при размещении на депозит. Розничный monobank предложит эту услугу без права расторжения договора в течение трех месяцев.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Facebook

«На следующей неделе включим покупку валюты в приложении с размещением на трехмесячный срочный депозит. Это то, что разрешил НБУ», — сообщил он.

По его словам, валюту будут продавать по курсам в приложении без дополнительных комиссий.

Напомним, НБУ с начала войны запретил банкам продавать безналичную валюту населению. Однако с 21 июля регулятор немного ослабил ограничения и разрешил покупать валюту на 50 тысяч гривен, но при условии дальнейшего вложения ее на депозит сроком от трех месяцев без возможности досрочного расторжения.

По данным НБУ, ряд банков уже предлагают такую услугу своим клиентам, но большинство банков пока работают над введением.

Справка Finance.ua:

обменникам запретили размещать данные о курсах валют на улицах;

Нацбанк считает, что в условиях войны на валютном рынке страны необходима дисциплина, а также соблюдение норм законодательства и регуляторных актов. Это и стало основной причиной, почему НБУ принял решение по обменным пунктам;



по словам директора департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексея Лупина, в вопросе возвращения плавающего курса есть два основных момента. О них читайте здесь.



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