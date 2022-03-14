Один из крупнейших производителей шин Bridgestone приостанавливает работу в России — Finance.ua

Один из крупнейших производителей шин Bridgestone приостанавливает работу в России

Сегодня 19:46 — Фондовый рынок

Американская компания Bridgestone, один из крупнейших производителей шин в мире, объявила о приостановке работы своего завода в российском городе Ульяновск из-за войны России в Украине.

Как передает Укринформ со ссылкой на Business Wire, об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что решение компании приостановить производственные мощности в России вступит в силу в следующую пятницу, 18 марта, после соответствующих подготовительных процедур.

В Bridgestone также решили заморозить все новые инвестиции и немедленно приостановить весь экспорт в Россию.

В компании отметили, что многие работники Bridgestone волонтерят для поддержки беженцев из Украины, а также компания пожертвовала 1 миллион евро на Красный Крест для преодоления гуманитарного кризиса в Украине.

Как сообщал Укринформ, ряд мировых производителей, финансовых учреждений и бизнесов решили приостановить свою деятельность в России из-за развязанной войны в Украине.

С 24 февраля в Украине идет война с российскими захватчиками.

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