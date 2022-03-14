Один из крупнейших производителей шин Bridgestone приостанавливает работу в России — Finance.ua

Американская компания Bridgestone, один из крупнейших производителей шин в мире, объявила о приостановке работы своего завода в российском городе Ульяновск из-за войны России в Украине.
Как передает Укринформ со ссылкой на Business Wire, об этом говорится в заявлении компании.
Отмечается, что решение компании приостановить производственные мощности в России вступит в силу в следующую пятницу, 18 марта, после соответствующих подготовительных процедур.
В Bridgestone также решили заморозить все новые инвестиции и немедленно приостановить весь экспорт в Россию.
В компании отметили, что многие работники Bridgestone волонтерят для поддержки беженцев из Украины, а также компания пожертвовала 1 миллион евро на Красный Крест для преодоления гуманитарного кризиса в Украине.
Как сообщал Укринформ, ряд мировых производителей, финансовых учреждений и бизнесов решили приостановить свою деятельность в России из-за развязанной войны в Украине.
С 24 февраля в Украине идет война с российскими захватчиками.