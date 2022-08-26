Один из крупнейших производителей компьютеров навсегда уходит из россии — Finance.ua
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Один из крупнейших производителей компьютеров навсегда уходит из россии

Фондовый рынок
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Один из крупнейших производителей компьютеров навсегда уходит из россии
Один из крупнейших производителей компьютеров навсегда уходит из россии
Американская корпорация Dell, одна из крупнейших компаний по производству компьютеров и серверов, окончательно уходит с рынка россии, увольняя весь штат сотрудников, пишет CNews.
Dell может выплатить до восьми окладов сотрудникам во время увольнения, а кому-то оставят медстрахование на семью до конца года. В общей сложности в российском представительстве работают около 50 человек.
Dell планирует завершить работу в конце августа.
«Технику работники оставляют себе, но все данные корпорация удаляет с жестких дисков и корпоративных телефонов», — рассказал CNews бывший сотрудник Dell.
Отмечается, что компания планировала развивать центр разработок в Санкт-Петербурге. Теперь Dell переключилась на центр разработок в Польше.
Издание пишет, что, по словам гендиректора российской компании по производству инновационных решений «Аэродиск» Вячеслава Володковича, выход Dell заставит часть заказчиков перейти на российские решения, «принимая на себя все риски, связанные с нехваткой необходимых объемов производства». Кто-то будет искать решение в параллельном импорте.
Продажи на сером рынке в россии, также известном как параллельный импорт, по официальным подсчетам, уже достигли почти $6,5 млрд и к концу года могут составить $16 млрд. В мае российское правительство разрешило компаниям ввозить товары для внутреннего рынка без согласования с их производителями.
Недавно рф разрешила продажи на сером рынке, чтобы компенсировать недостаток импорта, впрочем, усилия по поддержке потока несанкционированного импорта, судя по прогнозу министра промышленности, имеют лишь ограниченный успех.
Отмечается, что россия прекратила публиковать некоторые основные статистические данные, включая подробную разбивку импорта и экспорта, но известно, что в первый месяц после вступления в силу программы поступил параллельный импорт на сумму около $2 млрд. Таким образом рф пытается справиться с международными санкциями, повлекшими за собой выход с рынка иностранных компаний и периодический дефицит товаров из-за вторжения в Украину.
По материалам:
РБК-Україна
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