Один из крупнейших аудиторов мира сокращает штат — Finance.ua

Один из крупнейших аудиторов мира сокращает штат Сегодня 20:43 — Фондовый рынок

Один из крупнейших аудиторов мира сокращает штат

KPMG первой из аудиторских компаний «Большой четверки» сокращает штат в США на фоне замедления экономики.

Отмечается, что KPMG сокращает около 2 процентов своего персонала в США после резкого замедления консалтингового бизнеса, став первой из аудиторских фирм «Большой четверки», отреагировавшей на ослабление экономики систематическим сокращением рабочих мест.

О сокращениях, которые коснутся около 700 человек, объявил в среду вице-председатель консультационного бизнеса KPMG в США Карл Каранде.

«Они были необходимы для того, чтобы лучше согласовать нашу рабочую силу с текущим и ожидаемым спросом на рынке», — сказал он в служебной записке для персонала.

Как и другие фирмы «Большой четверки», KPMG борется со спадом активности в сфере слияния и поглощения, который ударил по консультационному бизнесу, а также со снижением спроса на ІТ и стратегический консалтинг.

EY, например, урезала премии к праздникам для своих американских сотрудников, ссылаясь на внешнюю среду.

Согласно последнему ежемесячному опросу William Blair, компании, занимающейся исследованием рынка ценных бумаг, количество вакансий в «большой четверке» на 50% ниже, чем год назад.

KPMG пытается сдерживать расходы, откладывая дату начала работы новых сотрудников, сокращая командировочные бюджеты и переводя часть консалтингового персонала в аудиторские и налоговые подразделения компании.

«Несмотря на эти усилия, у нас продолжает работать больше людей, чем нужно для удовлетворения текущего спроса», — написал Каранде в служебной записке. Сокращения распространяются на всю территорию США и весь консалтинговый бизнес, но не касаются партнеров.

После пандемии коронавируса «Большая четверка» начала массово нанимать сотрудников, поскольку спрос на ІТ-консалтинг и консультации по заключению сделок резко возрос.

Согласно последнему публичному отчету KPMG, количество сотрудников в США выросло меньше, чем у конкурентов, и на конец 2021 года составило 35 266 человек, что на более чем 2 000 человек больше, чем у конкурентов.

«Мы пережили длительную неопределенность, повлиявшую на определенные части нашего консультационного бизнеса, которые в последние годы обеспечивали значительный рост», — отметили в KPMG.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.