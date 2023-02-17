Один из французских городов сделает общественный транспорт бесплатным — Finance.ua

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Один из французских городов сделает общественный транспорт бесплатным

Мир
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Один из французских городов сделает общественный транспорт бесплатным
Один из французских городов сделает общественный транспорт бесплатным
В Монпелье решили отменить плату за общественный транспорт в городе.
Как сообщают в Euronews, планируют сделать это с 21 декабря 2023 года.
Местные жители могут пользоваться бесплатным проездом в городском автобусном и трамвайном транспорте. Схема направлена на сокращение выбросов, уменьшение загрязнения и улучшение доступности для жителей города.
«Вводя бесплатный транспорт, мы смело берем большую меру социальной справедливости, прогресса, который работает на экологический переход», — написал мэр Монпелье Михаэль Делафосс.
Проект частично начали реализовывать еще в 2020-м — тогда автобусы и трамваи сделали бесплатными в выходные. В 2021 году плату за проезд полностью отменили для молодых людей до 18-ти и пожилых за 65 лет. Теперь планируют снять для всех: и жителей, и туристов.
Дальнейшее расширение схемы является частью проекта города на 150 миллионов евро для мобильности с нулевым выбросом углерода. Она также включает в себя инвестиции в велосипедные дорожки и создание зоны с низким уровнем выбросов.

Где еще есть бесплатный транспорт во Франции?

Монпелье далеко не первый город с такой инициативой. Фактически французские города начали внедрять такие схемы с момента децентрализации управления транспортом в 2015 году. Однако большинство из них имеют менее 150 000 жителей.
Подобные схемы уже действуют в 39 регионах Франции. Но Монпелье — самый большой город, который планирует реализовать такой проект.
Власти города надеются, что это поможет достичь нулевых выбросов и сделает Монпелье более доступным для людей.
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По материалам:
Телеканал 24
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