Один из французских городов сделает общественный транспорт бесплатным — Finance.ua

Один из французских городов сделает общественный транспорт бесплатным Сегодня 18:30 — Мир

Один из французских городов сделает общественный транспорт бесплатным

В Монпелье решили отменить плату за общественный транспорт в городе.

Как сообщают в Euronews , планируют сделать это с 21 декабря 2023 года.

Местные жители могут пользоваться бесплатным проездом в городском автобусном и трамвайном транспорте. Схема направлена на сокращение выбросов, уменьшение загрязнения и улучшение доступности для жителей города.

«Вводя бесплатный транспорт, мы смело берем большую меру социальной справедливости, прогресса, который работает на экологический переход», — написал мэр Монпелье Михаэль Делафосс.

Проект частично начали реализовывать еще в 2020-м — тогда автобусы и трамваи сделали бесплатными в выходные. В 2021 году плату за проезд полностью отменили для молодых людей до 18-ти и пожилых за 65 лет. Теперь планируют снять для всех: и жителей, и туристов.

Дальнейшее расширение схемы является частью проекта города на 150 миллионов евро для мобильности с нулевым выбросом углерода. Она также включает в себя инвестиции в велосипедные дорожки и создание зоны с низким уровнем выбросов.

Где еще есть бесплатный транспорт во Франции?

Монпелье далеко не первый город с такой инициативой. Фактически французские города начали внедрять такие схемы с момента децентрализации управления транспортом в 2015 году. Однако большинство из них имеют менее 150 000 жителей.

Подобные схемы уже действуют в 39 регионах Франции. Но Монпелье — самый большой город, который планирует реализовать такой проект.

Власти города надеются, что это поможет достичь нулевых выбросов и сделает Монпелье более доступным для людей.

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Телеканал 24 По материалам:

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