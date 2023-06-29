Один из аэропортов Европы изменил правила провоза ручной клади — Finance.ua

Один из аэропортов Европы изменил правила провоза ручной клади Сегодня 05:43 — Мир

Один из аэропортов Европы изменил правила провоза ручной клади

С 28 июня аэропорт Хельсинки снимает строгие ограничения на провоз жидкостей в самолетах. Ослабление правил коснется только пассажиров, для которых Хельсинки являются начальной точкой маршрута.

Об этом сообщает Avianews

Что изменилось

Новые правила предусматривают, что каждый пассажир, вылетающий из Хельсинки, сможет взять с собой до 2 литров жидкостей. Теперь пассажирам не придется выбрасывать заполненные емкости объемом более 100 миллилитров на контроле безопасности для прохода в зону вылета.

Снятие строгих ограничений стало возможным после того, как оператор аэропорта — компания Finavia — установила в терминале сканеры на основе компьютерной томографии. Они проверяют вещи пассажиров на наличие опасных веществ и позволяют не извлекать из ручной клади электронику и жидкости для контроля.

Finavia уточняет, что подобные технологии сейчас используют всего несколько аэропортов в Евросоюзе и США.

Для пассажиров, которые делают пересадку в столичном аэропорту Финляндии с рейса на рейс, на транзитном контроле безопасности применяются старые правила. Они разрешают провозить жидкости в емкостях до 100 миллилитров, которые нужно упаковать в прозрачный пакет объемом до 1 литра.

Ограничение на провоз жидкостей в самолетах

Ограничения на провоз жидкостей в самолетах были введены в аэропортах по всему миру в 2006 году. Это произошло после того, как в Великобритании раскрыли заговор. Террористы планировали пронести в ручной клади жидкости в самолеты и уже в небе смешать их для получения жидкой взрывчатки.

Предполагалось, что ограничения снимут после изобретения новых сканеров, однако новое оборудование не получило широкое распространение в аэропортах.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.