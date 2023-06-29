Один из аэропортов Европы изменил правила провоза ручной клади — Finance.ua

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Один из аэропортов Европы изменил правила провоза ручной клади

Мир
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Один из аэропортов Европы изменил правила провоза ручной клади
Один из аэропортов Европы изменил правила провоза ручной клади
С 28 июня аэропорт Хельсинки снимает строгие ограничения на провоз жидкостей в самолетах. Ослабление правил коснется только пассажиров, для которых Хельсинки являются начальной точкой маршрута.
Об этом сообщает Avianews.

Что изменилось

Новые правила предусматривают, что каждый пассажир, вылетающий из Хельсинки, сможет взять с собой до 2 литров жидкостей. Теперь пассажирам не придется выбрасывать заполненные емкости объемом более 100 миллилитров на контроле безопасности для прохода в зону вылета.
Снятие строгих ограничений стало возможным после того, как оператор аэропорта — компания Finavia — установила в терминале сканеры на основе компьютерной томографии. Они проверяют вещи пассажиров на наличие опасных веществ и позволяют не извлекать из ручной клади электронику и жидкости для контроля.

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Finavia уточняет, что подобные технологии сейчас используют всего несколько аэропортов в Евросоюзе и США.
Для пассажиров, которые делают пересадку в столичном аэропорту Финляндии с рейса на рейс, на транзитном контроле безопасности применяются старые правила. Они разрешают провозить жидкости в емкостях до 100 миллилитров, которые нужно упаковать в прозрачный пакет объемом до 1 литра.

Ограничение на провоз жидкостей в самолетах

Ограничения на провоз жидкостей в самолетах были введены в аэропортах по всему миру в 2006 году. Это произошло после того, как в Великобритании раскрыли заговор. Террористы планировали пронести в ручной клади жидкости в самолеты и уже в небе смешать их для получения жидкой взрывчатки.
Предполагалось, что ограничения снимут после изобретения новых сканеров, однако новое оборудование не получило широкое распространение в аэропортах.
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По материалам:
УНІАН
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