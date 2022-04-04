Одесский припортовый завод законсервировали — мэр — Finance.ua
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Одесский припортовый завод законсервировали — мэр

Сегодня 06:45Казна и Политика
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Одесский припортовый завод законсервировали — мэрОдесский припортовый завод законсервировали — мэр
Мощности Одесского припортового завода полностью законсервированы, а работники предприятия отправлены в бессрочный отпуск из-за военного положения в Украине.
Об этом в видеообращении сообщил городской голова города Южный Владимир Новацкий.
«Одесский припортовый завод и городской спортивный комплекс „Олимп“ сейчас попали под консервацию. Работники завода и спорткомплекса „Олимп“ отправлены в отпуска бессрочные», — сообщил мэр.
Он также сообщил, что город готовится к передаче спорткомплекса «Олимп» в собственность городской территориальной общины.
По материалам: ТСН
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