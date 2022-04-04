Одесский припортовый завод законсервировали — мэр

Сегодня 06:45 — Казна и Политика

Одесский припортовый завод законсервировали — мэр

Мощности Одесского припортового завода полностью законсервированы, а работники предприятия отправлены в бессрочный отпуск из-за военного положения в Украине.

Об этом в видеообращении сообщил городской голова города Южный Владимир Новацкий.

«Одесский припортовый завод и городской спортивный комплекс „Олимп“ сейчас попали под консервацию. Работники завода и спорткомплекса „Олимп“ отправлены в отпуска бессрочные», — сообщил мэр.

Он также сообщил, что город готовится к передаче спорткомплекса «Олимп» в собственность городской территориальной общины.

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