Одесские таможенники обнаружили так называемый черный кокаин на 15 млн гривен — Finance.ua
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Одесские таможенники обнаружили так называемый черный кокаин на 15 млн гривен

Криминал
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Одесские таможенники обнаружили так называемый черный кокаин на 15 млн гривен
Одесские таможенники обнаружили так называемый черный кокаин на 15 млн гривен
В Одесский порт из одной из стран Южной Америки на адрес украинского предприятия поступило 2 контейнера со шлаком. Нехарактерность товара из наркоопасного района привлекла внимание таможенников.
Об этом пишет Государственная таможенная служба Украины.
По результатам работы было проведено таможенное освидетельствование этих контейнеров совместно с представителями Службы безопасности Украины и пограничниками с привлечением Марселя, служебной собаки одесских таможенников.
В ходе осмотра было отобрано несколько мешков. Они находились в паллетах, на которые сработал Марсель. В мешках было порошкообразное вещество серо-черного цвета с парфюмерным запахом. По выводам экспертов, это так называемый черный кокаин .
Одесские таможенники обнаружили так называемый черный кокаин на 15 млн гривен
Это одно из ноу-хау наркодилеров, направленное на затруднение обнаружения благодаря ароматизации и маскировке под промышленный шлак современным сложным химическим процессом. Оно набирает распространение в Европе, а в Украине таможенными органами обнаружено впервые. Следует отметить, что из шлака наркотик выделяется путём химической очистки почти без потери качества.
Экспертами в отобранных из этих мешков образцах обнаружено около 4 кг кокаина в пересчете на чистое вещество. Экспертиза остального изъятого груза продолжается.
По информации правоохранителей, наркодельцы планировали реализовать в Украине только незначительную часть кокаина. Остальное предназначалось для перемещения небольшими партиями в страны ЕС.
По материалам:
Finance.ua
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