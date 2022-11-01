Одесские таможенники обнаружили так называемый черный кокаин на 15 млн гривен — Finance.ua

Одесские таможенники обнаружили так называемый черный кокаин на 15 млн гривен Сегодня 12:13 — Криминал

Одесские таможенники обнаружили так называемый черный кокаин на 15 млн гривен

В Одесский порт из одной из стран Южной Америки на адрес украинского предприятия поступило 2 контейнера со шлаком. Нехарактерность товара из наркоопасного района привлекла внимание таможенников.

Об этом пишет Государственная таможенная служба Украины.

По результатам работы было проведено таможенное освидетельствование этих контейнеров совместно с представителями Службы безопасности Украины и пограничниками с привлечением Марселя, служебной собаки одесских таможенников.

В ходе осмотра было отобрано несколько мешков. Они находились в паллетах, на которые сработал Марсель. В мешках было порошкообразное вещество серо-черного цвета с парфюмерным запахом. По выводам экспертов, это так называемый черный кокаин .

Это одно из ноу-хау наркодилеров, направленное на затруднение обнаружения благодаря ароматизации и маскировке под промышленный шлак современным сложным химическим процессом. Оно набирает распространение в Европе, а в Украине таможенными органами обнаружено впервые. Следует отметить, что из шлака наркотик выделяется путём химической очистки почти без потери качества.

Экспертами в отобранных из этих мешков образцах обнаружено около 4 кг кокаина в пересчете на чистое вещество. Экспертиза остального изъятого груза продолжается.

По информации правоохранителей, наркодельцы планировали реализовать в Украине только незначительную часть кокаина. Остальное предназначалось для перемещения небольшими партиями в страны ЕС.

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