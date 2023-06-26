Оценка SpaceX выросла до $150 млрд — Finance.ua

Оценка SpaceX выросла до $150 млрд
Как сообщает Bloomberg, оценка компании SpaceX Илона Маска снова выросла, менее чем через несколько месяцев после предыдущего пересмотра.
- Раунд не публичный, это продажа акций работников для реализации их опционов.
- Акции могут продать по $81 за штуку на общую сумму в $750 млн.
При этом оценка компании возрастет до $150 млрд, в то время как в январе 2023 года было привлечено $750 млн с отметкой $137 млрд.
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Как сообщает Bloomberg, сейчас у SpaceX около $5 млрд на счетах, у компании также есть постоянные заказы и новые контракты с NASA и другими структурами.
Наибольшие расходы — инвестиции в новый Starship и проект спутникового интернета Starlink.
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