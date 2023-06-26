Оценка SpaceX выросла до $150 млрд — Finance.ua

Оценка SpaceX выросла до $150 млрд Сегодня 22:43 — Фондовый рынок

Оценка SpaceX выросла до $150 млрд

Как сообщает Bloomberg, оценка компании SpaceX Илона Маска снова выросла, менее чем через несколько месяцев после предыдущего пересмотра.

Раунд не публичный, это продажа акций работников для реализации их опционов.

Акции могут продать по $81 за штуку на общую сумму в $750 млн.



При этом оценка компании возрастет до $150 млрд, в то время как в январе 2023 года было привлечено $750 млн с отметкой $137 млрд.

Читайте также Топ-3 мировых компании с самыми высокими зарплатами

Как сообщает Bloomberg, сейчас у SpaceX около $5 млрд на счетах, у компании также есть постоянные заказы и новые контракты с NASA и другими структурами.

Наибольшие расходы — инвестиции в новый Starship и проект спутникового интернета Starlink.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.