Оценка SpaceX выросла до $150 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Оценка SpaceX выросла до $150 млрд

Фондовый рынок
34
Оценка SpaceX выросла до $150 млрд
Оценка SpaceX выросла до $150 млрд
Как сообщает Bloomberg, оценка компании SpaceX Илона Маска снова выросла, менее чем через несколько месяцев после предыдущего пересмотра.
  • Раунд не публичный, это продажа акций работников для реализации их опционов.
  • Акции могут продать по $81 за штуку на общую сумму в $750 млн.
При этом оценка компании возрастет до $150 млрд, в то время как в январе 2023 года было привлечено $750 млн с отметкой $137 млрд.
Читайте также
Как сообщает Bloomberg, сейчас у SpaceX около $5 млрд на счетах, у компании также есть постоянные заказы и новые контракты с NASA и другими структурами.
Наибольшие расходы — инвестиции в новый Starship и проект спутникового интернета Starlink.
По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.