Обзор экономического фронта: активность кандидатов в поиске работы падает, даже в ІТ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Обзор экономического фронта: активность кандидатов в поиске работы падает, даже в ІТ

Личные финансы
53
Обзор экономического фронта: активность кандидатов в поиске работы падает, даже в ІТ
Обзор экономического фронта: активность кандидатов в поиске работы падает, даже в ІТ
По данным Опендатабот, количество вакансий на сайте Work.ua продолжает расти и в сентябре достигло 105 тысяч. Это самый высокий показатель с самого начала полномасштабного вторжения.
Более половины всех предложений о работе в Украине — а именно 62% — в сентябре снова приходилось на 5 регионов: Киевскую, Днепропетровскую, Львовскую, Одесскую и Харьковскую.
Обзор экономического фронта: активность кандидатов в поиске работы падает, даже в ІТ
В начале осени наиболее заметно вырос запрос на SMM-специалистов и шиномонтажников — +22% в месяц. Работодатели в новых вакансиях активнее предлагают работу пенсионерам и ветеранам (+8% в месяц) и студентам (+6% в месяц).
Обзор экономического фронта: активность кандидатов в поиске работы падает, даже в ІТ
В то же время новых и обновленных резюме месяц к месяцу снова становится меньше: до 335 тысяч, на 4% в сентябре к августу. Сейчас чаще других работу ищут продавцы-консультанты, администраторы, менеджеры по продажам, бухгалтеры и водители.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Удаленная работа остается второй по востребованности в резюме кандидатов. Чаще работу ищут только в Киевской области, а топ-3 замыкает Львовская область.
Самые большие зарплаты по-прежнему остаются у медиабаеров — 52,5 тысячи грн, и водителей-международников — 45 тысяч грн.

ІТ

По данным Djinni, в сентябре активность кандидатов на рынке айти несколько снизилась. Так, количество активированных профилей специалистов в поиске работы уменьшилось на 4% в месяц — до 18,7 тысячи, а количество откликов на вакансии сократилось на 8% к августу — 283,6 тысячи.
Компании опубликовали в сентябре 9964 вакансии — это на 3% меньше, чем в августе. Количество предложений от рекрутеров почти не сократилось и составило 59,8 тысяч.
Больше всего вакансий, как и в августе, публиковалось для маркетологов (13%), JavaScript (8%), Sales (5,7%), DevOps (4,3%) PHP (4,1%).
Обзор экономического фронта: активность кандидатов в поиске работы падает, даже в ІТ

Бизнес

По данным SaaS-платформы для управления бизнесом RemOnline, в сентябре наблюдаем уменьшение количества заказов у ​​предпринимателей в сфере услуг и торговли на 8% к августу.
Осень началась со спада количества заказов во всех крупных городах: значительнее всего в Харькове — 16%, в Днепре — 10%, Киев и Львов — 7 и 8% соответственно.
Самыми популярными бизнес-нишами среди новых пользователей в сентябре остаются ритейл (розничная и оптовая торговля) и авто.
Если вам интересны инсайды диджитал-маркетинга, кейсы партнерского маркетинга и доклады лучших спикеров — вам сюда! Обязательно посетите конференцию ROMI о КРЯактивном маркетинге, digital, affiliate и трафике! 300+ участников, 700+ минут полезного контента, 20+ топовых спикеров. Все сведения и регистрация по ссылке ниже.

Узнать больше 😎

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.