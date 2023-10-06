Обзор экономического фронта: активность кандидатов в поиске работы падает, даже в ІТ — Finance.ua

Обзор экономического фронта: активность кандидатов в поиске работы падает, даже в ІТ Сегодня 19:02 — Личные финансы

Обзор экономического фронта: активность кандидатов в поиске работы падает, даже в ІТ

По данным Опендатабот , количество вакансий на сайте Work.ua продолжает расти и в сентябре достигло 105 тысяч. Это самый высокий показатель с самого начала полномасштабного вторжения.

Более половины всех предложений о работе в Украине — а именно 62% — в сентябре снова приходилось на 5 регионов: Киевскую, Днепропетровскую, Львовскую, Одесскую и Харьковскую.

В начале осени наиболее заметно вырос запрос на SMM-специалистов и шиномонтажников — +22% в месяц. Работодатели в новых вакансиях активнее предлагают работу пенсионерам и ветеранам (+8% в месяц) и студентам (+6% в месяц).

В то же время новых и обновленных резюме месяц к месяцу снова становится меньше: до 335 тысяч, на 4% в сентябре к августу. Сейчас чаще других работу ищут продавцы-консультанты, администраторы, менеджеры по продажам, бухгалтеры и водители.

Удаленная работа остается второй по востребованности в резюме кандидатов. Чаще работу ищут только в Киевской области, а топ-3 замыкает Львовская область.

Самые большие зарплаты по-прежнему остаются у медиабаеров — 52,5 тысячи грн, и водителей-международников — 45 тысяч грн.

ІТ

По данным Djinni, в сентябре активность кандидатов на рынке айти несколько снизилась. Так, количество активированных профилей специалистов в поиске работы уменьшилось на 4% в месяц — до 18,7 тысячи, а количество откликов на вакансии сократилось на 8% к августу — 283,6 тысячи.

Компании опубликовали в сентябре 9964 вакансии — это на 3% меньше, чем в августе. Количество предложений от рекрутеров почти не сократилось и составило 59,8 тысяч.

Больше всего вакансий, как и в августе, публиковалось для маркетологов (13%), JavaScript (8%), Sales (5,7%), DevOps (4,3%) PHP (4,1%).

Бизнес

По данным SaaS-платформы для управления бизнесом RemOnline, в сентябре наблюдаем уменьшение количества заказов у ​​предпринимателей в сфере услуг и торговли на 8% к августу.

Осень началась со спада количества заказов во всех крупных городах: значительнее всего в Харькове — 16%, в Днепре — 10%, Киев и Львов — 7 и 8% соответственно.

Самыми популярными бизнес-нишами среди новых пользователей в сентябре остаются ритейл (розничная и оптовая торговля) и авто.

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