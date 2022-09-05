Обзор цен на газ: сколько «голубое топливо» будет стоить в сентябре — Finance.ua
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Обзор цен на газ: сколько «голубое топливо» будет стоить в сентябре

Личные финансы
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Обзор цен на газ: сколько «голубое топливо» будет стоить в сентябре
Обзор цен на газ: сколько «голубое топливо» будет стоить в сентябре
В сентябре цены на газ для бытовых потребителей в Украине не изменились. По сравнению с августом, таким же осталось и количество газоснабжающих компаний, предлагающих годовые тарифные планы.
Об этом пишет ГазПравда.
Свои цены на первый месяц осени опубликовали 10 поставщиков:
  • 7,70 грн за куб предлагает компания «Еру Людям»;
  • 7 799 грн за куб — «Energy Trade Group»;
  • 7,96 грн за куб — Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»;
  • 7,98 грн за куб — «Волыньэлектрозбыт» и «Закарпатье Энергосбыт»;
  • 7,99 грн за куб — «Полтавагаз Сбыт».
Цена газа у остальных поставщиков в рейтинге колеблется от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
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Однако некоторые небольшие частные поставщики предлагают указанные годовые тарифные планы только своим действующим клиентам. В то время как при желании подключиться к ним новым потенциальным клиентам предлагают только месячную цену, которая значительно выше годовой. Поэтому при переходе к таким поставщикам следует тщательно изучать и уточнять их условия и тарифные планы.
Инфографика: ГазПравда
Инфографика: ГазПравда
Напомним, что в настоящее время почти 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» с ценой 7,96 грн за кубометр.
Для сравнения, стоимость газа в других европейских странах значительно выше, чем в Украине. К примеру, в Литве цена газа в августе достигла 1,02 евро, или около 42 грн за кубометр, в Молдове — 22,99 лея, или почти 44 грн за кубометр, а в Польше — 6,64 злотых, или более 53 грн за кубометр.
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По материалам:
Finance.ua
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