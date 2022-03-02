Обязательное страхование авто за рубежом: скидка −50% на Зеленую карту — Finance.ua

Друзья, поздравляем! В настоящее время появилась информация, что для автомобилей из Украины было принято решение об отмене проверки полиса Зеленой карты на границе. Однако, пока никто не может гарантировать, что это действительно так и на границе у вас его не спросят.
Но мы можем гарантировать, что полис Зеленой карты вам точно понадобится. Ведь даже отмена его проверки при пересечении границы не освобождает от штрафов за отсутствие страхования в других странах — а это от 150 до 1000 евро. В Венгрии, Молдове и Словакии иностранцам дают только 1 день на оформление страхования, в Польше — 30 суток. При этом следует помнить, что в Европе страхование значительно дороже, чем в Украине, поэтому лучше думать о нем заблаговременно и не платить дважды.
Что делать? Рекомендуем воспользоваться хорошим предложением от Finance.ua. Со 2 марта действует скидка −50% на Зеленую карту для легковых автомобилей для выезда за границу. Предложение действует только для страховок на 15 или 30 дней.
С вами связывается менеджер, чтобы обсудить все подробности.
Вы оплачиваете услугу онлайн и получаете скан-копию на почту или в мессенджер. Именно ее в случае пересечения границы нужно будет показать пограничникам, чтобы законно находиться на территории другой страны.
Finance.ua — единственный страховой сервис, который продолжает непрерывно оформлять страхование! Наши менеджеры работают без выходных, чтобы обеспечить страховые полисы всем обращающимся.
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