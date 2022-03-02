Обязательное страхование авто за рубежом: скидка −50% на Зеленую карту — Finance.ua

Обязательное страхование авто за рубежом: скидка −50% на Зеленую карту

Сегодня 17:29 — Личные финансы

Друзья, поздравляем! В настоящее время появилась информация, что для автомобилей из Украины было принято решение об отмене проверки полиса Зеленой карты на границе. Однако, пока никто не может гарантировать, что это действительно так и на границе у вас его не спросят.

Но мы можем гарантировать, что полис Зеленой карты вам точно понадобится. Ведь даже отмена его проверки при пересечении границы не освобождает от штрафов за отсутствие страхования в других странах — а это от 150 до 1000 евро. В Венгрии, Молдове и Словакии иностранцам дают только 1 день на оформление страхования, в Польше — 30 суток. При этом следует помнить, что в Европе страхование значительно дороже, чем в Украине, поэтому лучше думать о нем заблаговременно и не платить дважды.

Что делать? Рекомендуем воспользоваться хорошим предложением от Finance.ua. Со 2 марта действует скидка −50% на Зеленую карту для легковых автомобилей для выезда за границу. Предложение действует только для страховок на 15 или 30 дней.

Как происходит оформление?

Вы оставляете заявку на странице Зеленая карта на Finance.ua.

С вами связывается менеджер, чтобы обсудить все подробности.



Вы оплачиваете услугу онлайн и получаете скан-копию на почту или в мессенджер. Именно ее в случае пересечения границы нужно будет показать пограничникам, чтобы законно находиться на территории другой страны.



Finance.ua — единственный страховой сервис, который продолжает непрерывно оформлять страхование! Наши менеджеры работают без выходных, чтобы обеспечить страховые полисы всем обращающимся.

Важно! Количество полисов сейчас ограничено. Перейдите по ссылке, оставляйте заявку и получайте Зеленую карту со скидкой 50%! Берегите себя и своих близких!

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью