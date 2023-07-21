Обязательно ли становиться на военный учет за границей с 16 лет: объяснение юриста — Finance.ua

Обязательно ли становиться на военный учет за границей с 16 лет: объяснение юриста Сегодня 15:34

За границей из-за войны оказались несколько миллионов украинских беженцев, среди которых немало парней, достигших 16 лет. С этого возраста украинцы должны становиться на военный учет.

Нужно ли это делать за границей и как могут наказать тех, кто не спешит зарегистрироваться, в комментарии РБК-Украина объяснила юрист практики трудового права адвокатского объединения Arzinger Ксения Лотош.

Кому нужно стать на военный учет за границей

Пребывание за рубежом не является исключением из правила, что призывники, военнообязанные и резервисты должны состоять на военном учете, отмечает юрист.

«В случае выезда за пределы Украины на срок более 3 месяцев указанные лица должны состоять на военном учете по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины», — обращает внимание Ксения Лотош.

Если украинец находится менее трех месяцев за границей, то стать на военный учет при достижении 16-летнего возраста нужно по возвращении в Украину. Однако если парень на момент достижения 16-летия находится за границей длительное время и продолжает проживать там более 3 месяцев — нужно стать на военный учет в соответствующем зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

«Невыполнение такого требования однозначно является нарушением законодательства, однако сейчас четкой санкции за уклонение от постановки на военный учет именно за границей не предусмотрено. Поэтому можно предположить, что виновное лицо может быть наказано в соответствии со статьей 210 ​​Кодекса Украины об административных правонарушениях (за нарушение правил военного учета).

Могут ли вручать повестки украинцам за границей

Порядок ведения военного учета предоставляет зарубежным дипломатическим учреждениям Украины некоторые полномочия в сфере информирования лиц, состоящих на военном учете за рубежом, однако вручения повесток среди них нет, уточняет Оксана Лотош.

«Кроме того, в соответствующих пунктах Порядка о прибытии по вызову на основании повестки, среди перечисленных органов, которые могут вызвать лицо, не указаны зарубежные дипломатические учреждения. Соответственно, законодательством не предусмотрена возможность вручать повестки за рубежом», — объясняет она.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.