Обвал рубля продолжается: недельная инфляция стала рекордной с 1998 года — Finance.ua

Обвал рубля продолжается: недельная инфляция стала рекордной с 1998 года
Курс доллара к рублю вырос на открытии торгов на Московской бирже 10 марта до рекордного значения в 121 рубль. Однако в условиях тотальных запретов на валютные операции это не более чем номинальная величина.
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Торги акциями на Московской бирже по-прежнему закрыты. Последний раз акции торговались в Москве 25 февраля.
Как сообщалось раньше, российский рубль упал до рекордно низкого уровня в ходе торгов в среду, 9 марта. Это произошло, несмотря на меры Москвы по укреплению своей разрушенной экономики и обеспечению доступности твердой валюты на фоне новых экономических санкций в связи с ее вторжением в Украину.
Финансовые рынки россии были потрясены после того, как ее вторжение в Украину вызвало серьезные экономические санкции.
Центральный банк более чем удвоил свою ключевую процентную ставку до 20%, и правительство развернуло меры поддержки, но российские активы были сильно распроданы.
Центральный банк заявил, что банкам запрещено продавать иностранную валюту своим гражданам в течение следующих шести месяцев, что было отмечено как шаг, направленный на сохранение драгоценной твердой валюты в стране.
Привет, 90-е: недельная инфляция в россии стала рекордной с 1998 года
Инфляция в россии с 26 февраля по 4 марта дошла до 2,22%, сообщает российский Интерфакс.
С 19 по 25 февраля показатель составлял 0,45%, с 12 по 18 февраля — 0,24%, с 5 по 11 февраля — 0,13%, с 29 января по 4 февраля — 0,19%.
Стремительный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне нападения рф на Украину, стал максимальным за неделю с декабря 1998 года — тогда показатель составил 11,6%.