Обвал рубля продолжается: недельная инфляция стала рекордной с 1998 года — Finance.ua

Обвал рубля продолжается: недельная инфляция стала рекордной с 1998 года

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Обвал рубля продолжается: недельная инфляция стала рекордной с 1998 года

Курс доллара к рублю вырос на открытии торгов на Московской бирже 10 марта до рекордного значения в 121 рубль. Однако в условиях тотальных запретов на валютные операции это не более чем номинальная величина.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Торги акциями на Московской бирже по-прежнему закрыты. Последний раз акции торговались в Москве 25 февраля.

Как сообщалось раньше, российский рубль упал до рекордно низкого уровня в ходе торгов в среду, 9 марта. Это произошло, несмотря на меры Москвы по укреплению своей разрушенной экономики и обеспечению доступности твердой валюты на фоне новых экономических санкций в связи с ее вторжением в Украину.

Финансовые рынки россии были потрясены после того, как ее вторжение в Украину вызвало серьезные экономические санкции.

Центральный банк более чем удвоил свою ключевую процентную ставку до 20%, и правительство развернуло меры поддержки, но российские активы были сильно распроданы.

Центральный банк заявил, что банкам запрещено продавать иностранную валюту своим гражданам в течение следующих шести месяцев, что было отмечено как шаг, направленный на сохранение драгоценной твердой валюты в стране.

Привет, 90-е: недельная инфляция в россии стала рекордной с 1998 года

Инфляция в россии с 26 февраля по 4 марта дошла до 2,22%, сообщает российский Интерфакс.

С 19 по 25 февраля показатель составлял 0,45%, с 12 по 18 февраля — 0,24%, с 5 по 11 февраля — 0,13%, с 29 января по 4 февраля — 0,19%.

Стремительный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне нападения рф на Украину, стал максимальным за неделю с декабря 1998 года — тогда показатель составил 11,6%.

С начала марта цены в рф выросли на 1,26%, с начала года — на 3,46%.

Среднесуточный рост цен за четыре дня марта 2022 года составил 0,314% в сравнении со средним показателем в 0,026% за девять дней марта 2021 года.

Годовая инфляция в рф на 4 марта превысила 10% впервые с января 2016 года, достигнув 10,4% против 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Подорожали для россиян и зарубежный туризм (например, путевки в Турцию за неделю выросли на 28,7%), а также покупка авто, бытовая техника и электроника. Значительно подорожали лекарства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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