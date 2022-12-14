Общий вклад в помощь Украине для прохождения зимы достиг EUR1 млрд — Макрон Сегодня 05:33 — Казна и Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что общий вклад помощи Украине по результатам международной конференции солидарности в Париже достиг EUR1 млрд.

«Благодаря утренней конференции „Солидарность с украинским народом“ мы все смогли достичь показателя EUR1 млрд помощи. Это наш общий вклад», — сказал Макрон на экономическом форуме в Париже во вторник.

Он отметил, что средства будут направлены на экстренное восстановление электро-, водо-, теплоснабжения и транспорта.

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