Общий вклад в помощь Украине для прохождения зимы достиг EUR1 млрд — Макрон — Finance.ua
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Общий вклад в помощь Украине для прохождения зимы достиг EUR1 млрд — Макрон

Казна и Политика
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что общий вклад помощи Украине по результатам международной конференции солидарности в Париже достиг EUR1 млрд.
«Благодаря утренней конференции „Солидарность с украинским народом“ мы все смогли достичь показателя EUR1 млрд помощи. Это наш общий вклад», — сказал Макрон на экономическом форуме в Париже во вторник.
Он отметил, что средства будут направлены на экстренное восстановление электро-, водо-, теплоснабжения и транспорта.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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