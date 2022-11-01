Общий госдолг в сентябре увеличился на 0,1% до $98,1 млрд — Finance.ua

Общий госдолг в сентябре увеличился на 0,1% до $98,1 млрд Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре увеличился на 0,07% или на 0,07 млрд долларов, до 98,10 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец сентября составил 3 587,38 млрд гривен, или 98,10 млрд долларов, против 3 584,76 млрд гривен, или 98,03 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 сентября составил 3236,76 млрд гривен (88,51 млрд долларов) против 3 215,29 млрд гривен (87,92 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц уменьшился с 53,44 млрд долларов до 53,20 млрд долларов.

Прямой внутренний долг вырос в гривневом эквиваленте с 1 261,09 млрд гривен до 1 291,32 млрд гривен (в долларовом эквиваленте вырос с 34,49 млрд долларов до 35,31 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 сентября составил 350,62 млрд гривен, или 9,59 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

в 2021 году госдолг вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов, до 97,95 млрд долларов;

в 2020 году совокупный госдолг увеличился на 6,9%, с 84,4 млрд долларов до 90,3 млрд долларов;

за 2019 год государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,05 млрд. долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 170 млрд гривен.

Українські Новини По материалам:

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