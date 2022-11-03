Общие потери агросектора Украины в результате агрессии рф превышают $30 миллиардов — эксперт — Finance.ua
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Общие потери агросектора Украины в результате агрессии рф превышают $30 миллиардов — эксперт

Казна и Политика
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Общие потери агросектора Украины в результате агрессии рф превышают $30 миллиардов — эксперт
Общие потери агросектора Украины в результате агрессии рф превышают $30 миллиардов — эксперт
Прямые потери аграрного сектора Украины в результате войны составляют более 6 млрд долларов, а общие потери составляют более 30 млрд долл. США.
Об этом во время презентации Интерактивной карты разрушений агросектора Украины сообщил Сергей Кубах, руководитель направления земельной реформы Программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО).
«По разным оценкам, прямые потери активов в сельском хозяйстве Украины составляют более $6 млрд, а общие потери — более $30 млрд», — отметил Кубах.
Кроме того, повреждения получили более 5% земельного фонда Украины, а это более 2 млн га.
Как подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время мероприятия, сегодня аграрии сталкиваются с большим количеством вызовов — кроме войны, на них давят низкие цены на зерно, сложные погодные условия, неопределенность по поводу завтрашнего дня.
«Одним из факторов, которые затрудняют нам работу, является объем прямых и косвенных разрушений, вызванных войной. Поэтому так важно документально зафиксировать ущерб сегодня, чтобы в дальнейшем сформировать требования к их возмещению и позже — возмещать его», — сказал Сольский.
По словам авторов проекта, зафиксированные факты военных разрушений и собранные документы в дальнейшем могут использоваться для возмещения соответствующего ущерба как через обращение в международные инстанции (специально созданный трибунал, Международный уголовный суд в Гааге, Европейский суд по правам человека, инвестиционные арбитражи и др.), так и через применение внутренних программ и процедур в Украине (в частности, обращение в суд).
На данный момент на карте собрана информация о 213 поврежденных объектах в 25 территориальных громадах. Большинство из них касается поврежденных земельных участков.
Пострадавших аграриев призывают приобщаться к сбору доказательной базы о военных преступлениях против агропредприятий по ссылке.
Напомним, по данным Киевской школы экономики (проект «россия заплатит»), на начало сентября сумма прямого ущерба, причиненного земельному фонду и агропромышленному комплексу Украины, составляет $6,9 млрд. Наибольшая доля потерь — это потери из-за уничтожения и повреждения с/х техники — свыше $2,89 млрд. Вторая по размеру категория — потери из-за уничтожения и кражи произведенной продукции — $1,87 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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