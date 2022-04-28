Общественный транспорт во время военного положения: кто и где может не платить за проезд — Finance.ua

Общественный транспорт во время военного положения: кто и где может не платить за проезд

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Общественный транспорт во время военного положения: кто и где может не платить за проезд

С начала полномасштабной войны россии против Украины общественный транспорт во многих городах остановил свою работу. Однако кое-где троллейбусы и городские маршрутки уже начали работать по обычному графику. А в некоторых городах некоторые категории людей могут не платить за проезд.

Об этом пишет ТСН.ua.

Киев

С 21 апреля в Киеве возобновили движение по «красной» ветке метро. Однако поезда все еще курсируют без остановки на станциях «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Гидропарк», «Днепр» и «Кловская». Метрополитен работает с 6:30 утра до 20:00 вечера.

Наземный транспорт в Киеве работает с 7:00 утра до 21:00 вечера.

Проезд в метро и автобусе в Киеве пока бесплатный.

Харьков

Движение общественного транспорта в Харькове было остановлено еще 27 февраля 2022 года. Об этом сообщил городской совет. Некоторые станции метрополитена закрыты, но большинство работает как укрытие. В городе организуются временные маршруты, но пока восстанавливать привычный график не планируют.

Днепр

С 18 апреля 2022 года в Днепре перевозчики перешли на удлиненный график работы. Транспорт начинает курсировать уже в 6:00 утра, а заканчивает в 20:30 вечера. Метро и электротранспорт курсируют по довоенному графику. Здесь изменений не предполагается.

Проезд для всех категорий населения платный, однако, по словам директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игоря Маковцева, всеми действующими до войны скидками и льготами можно пользоваться. Например, удостоверением или ученическим.

Чернигов

Чернигов очень сильно пострадал от боевых действий. Здесь уже утвердили 9 временных маршрутов, однако они все еще не начали свою работу. Оплата будет по старому тарифу.

Николаев

В городе курсируют трамваи, троллейбусы и автобусы. Оплату за проезд на трамвае и троллейбусе от 12 апреля немного повысили. При оплате с помощью QR-кода — 7 грн, а при оплате у водителя — 8 грн.

Льготные категории населения могут пользоваться бесплатным проездом:

«чернобыльские» льготы (1 и 2 категория);

участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства;

военнослужащие срочной службы;

дети из многодетных семей;

ветераны военной службы, Национальной полиции, органов внутренних дел, Государственной пожарной охраны, налоговой милиции, службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты Украины;

лица с инвалидностью;

пенсионеры по возрасту;

дети до 6 лет (в сопровождении взрослого без предоставления места).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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