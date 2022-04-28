Общественный транспорт во время военного положения: кто и где может не платить за проезд — Finance.ua

Общественный транспорт во время военного положения: кто и где может не платить за проезд
С начала полномасштабной войны россии против Украины общественный транспорт во многих городах остановил свою работу. Однако кое-где троллейбусы и городские маршрутки уже начали работать по обычному графику. А в некоторых городах некоторые категории людей могут не платить за проезд.
С 21 апреля в Киеве возобновили движение по «красной» ветке метро. Однако поезда все еще курсируют без остановки на станциях «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Гидропарк», «Днепр» и «Кловская». Метрополитен работает с 6:30 утра до 20:00 вечера.
Наземный транспорт в Киеве работает с 7:00 утра до 21:00 вечера.
Проезд в метро и автобусе в Киеве пока бесплатный.
Харьков
Движение общественного транспорта в Харькове было остановлено еще 27 февраля 2022 года. Об этом сообщил городской совет. Некоторые станции метрополитена закрыты, но большинство работает как укрытие. В городе организуются временные маршруты, но пока восстанавливать привычный график не планируют.
Днепр
С 18 апреля 2022 года в Днепре перевозчики перешли на удлиненный график работы. Транспорт начинает курсировать уже в 6:00 утра, а заканчивает в 20:30 вечера. Метро и электротранспорт курсируют по довоенному графику. Здесь изменений не предполагается.
Проезд для всех категорий населения платный, однако, по словам директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игоря Маковцева, всеми действующими до войны скидками и льготами можно пользоваться. Например, удостоверением или ученическим.
Чернигов
Чернигов очень сильно пострадал от боевых действий. Здесь уже утвердили 9 временных маршрутов, однако они все еще не начали свою работу. Оплата будет по старому тарифу.
Николаев
В городе курсируют трамваи, троллейбусы и автобусы. Оплату за проезд на трамвае и троллейбусе от 12 апреля немного повысили. При оплате с помощью QR-кода — 7 грн, а при оплате у водителя — 8 грн.
Льготные категории населения могут пользоваться бесплатным проездом:
«чернобыльские» льготы (1 и 2 категория);
участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства;
военнослужащие срочной службы;
дети из многодетных семей;
ветераны военной службы, Национальной полиции, органов внутренних дел, Государственной пожарной охраны, налоговой милиции, службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты Украины;
лица с инвалидностью;
пенсионеры по возрасту;
дети до 6 лет (в сопровождении взрослого без предоставления места).