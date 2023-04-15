Общественный транспорт в Будапеште будет бесплатным для украинцев еще до 30 июня — Finance.ua

Общественный транспорт в Будапеште будет бесплатным для украинцев еще до 30 июня Сегодня 18:21 — Личные финансы

Для беженцев из Украины, вынужденных покинуть свои дома из-за полномасштабной российско-украинской войны, Будапештский транспортный центр продлил бесплатный проезд в общественном транспорте до 30 июня 2023 года.

Инициатива муниципалитета Будапешта предусматривает безбилетный проезд при предъявлении украинского проездного документа. Этот документ может служить также и для идентификации личности.

Какой украинский документ может служить проездным в Будапеште

украинский заграничный или внутренний паспорт;

разрешение на проживание в Украине;

украинский студенческий билет для иностранных студентов, обучающихся в Украине;

любой документ, подтверждающий прописку проживающих в Украине иностранных граждан.

При этом в некоторых видах транспорта гражданам Украины придется платить за проезд. В частности, это:

аэропортовый экспресс 100E

фуникулер

катера

HÉV за пределы Будапешта

«синие» автобусы за чертой Будапешта.

Будапештский транспортный центр продолжает работать над тем, чтобы максимально облегчить положение беженцев из Украины.

Телеканал 24 По материалам:

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