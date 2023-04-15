Общественный транспорт в Будапеште будет бесплатным для украинцев еще до 30 июня — Finance.ua
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Общественный транспорт в Будапеште будет бесплатным для украинцев еще до 30 июня

Личные финансы
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Для беженцев из Украины, вынужденных покинуть свои дома из-за полномасштабной российско-украинской войны, Будапештский транспортный центр продлил бесплатный проезд в общественном транспорте до 30 июня 2023 года.
Инициатива муниципалитета Будапешта предусматривает безбилетный проезд при предъявлении украинского проездного документа. Этот документ может служить также и для идентификации личности.

Какой украинский документ может служить проездным в Будапеште

  • украинский заграничный или внутренний паспорт;
  • разрешение на проживание в Украине;
  • украинский студенческий билет для иностранных студентов, обучающихся в Украине;
  • любой документ, подтверждающий прописку проживающих в Украине иностранных граждан.
При этом в некоторых видах транспорта гражданам Украины придется платить за проезд. В частности, это:
  • аэропортовый экспресс 100E
  • фуникулер
  • катера
  • HÉV за пределы Будапешта
  • «синие» автобусы за чертой Будапешта.
Будапештский транспортный центр продолжает работать над тем, чтобы максимально облегчить положение беженцев из Украины.
По материалам:
Телеканал 24
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