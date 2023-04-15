Общественный транспорт в Будапеште будет бесплатным для украинцев еще до 30 июня — Finance.ua

Общественный транспорт в Будапеште будет бесплатным для украинцев еще до 30 июня
Для беженцев из Украины, вынужденных покинуть свои дома из-за полномасштабной российско-украинской войны, Будапештский транспортный центр продлил бесплатный проезд в общественном транспорте до 30 июня 2023 года.
Инициатива муниципалитета Будапешта предусматривает безбилетный проезд при предъявлении украинского проездного документа. Этот документ может служить также и для идентификации личности.
Какой украинский документ может служить проездным в Будапеште
- украинский заграничный или внутренний паспорт;
- разрешение на проживание в Украине;
- украинский студенческий билет для иностранных студентов, обучающихся в Украине;
- любой документ, подтверждающий прописку проживающих в Украине иностранных граждан.
При этом в некоторых видах транспорта гражданам Украины придется платить за проезд. В частности, это:
- аэропортовый экспресс 100E
- фуникулер
- катера
- HÉV за пределы Будапешта
- «синие» автобусы за чертой Будапешта.
Будапештский транспортный центр продолжает работать над тем, чтобы максимально облегчить положение беженцев из Украины.
Поделиться новостью