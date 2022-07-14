Общее количество всех BTC-адресов в мире превысило 1 миллиард — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Общее количество всех BTC-адресов в мире превысило 1 миллиард

Финтех и Карты
2
Общее количество всех BTC-адресов в мире превысило 1 миллиард
Общее количество всех BTC-адресов в мире превысило 1 миллиард
Общее количество когда-либо созданных Bitcoin-адресов превысило 1 миллиард, об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Glassnode.
Покупка цифровых активов при падении цен на рынке стала обычной инвестиционной стратегией для вкладчиков, особенно для тех, кто рассчитывает на прибыль в долгосрочной перспективе. Как считают аналитики, такое большое количество BTC-адресов следует интерпретировать как «положительные настроения по поводу будущего BTC».
Стоит отметить, что в момент написания новости BTC торгуется на уровне $19 508.
Общее количество всех BTC-адресов в мире превысило 1 миллиард
Как отмечают эксперты, часто один пользователь владеет несколькими BTC-адресами. Обычно это делают для сохранения конфиденциальности: каждую новую транзакцию инвесторы совершают в новом адресе. Однако в начале этого года адреса, на которых хранится Bitcoin, впервые в истории превысили отметку в 40 миллионов.
Напомним, именно падение стоимости главной крипты привело к увеличению спроса на нее. Так, розничные инвесторы проявили заметную активность в условиях падения флагманской криптовалюты ниже $20 000. Владельцы кошельков с 1000 BTC и более закупились монетами на низах, выводя их на долгосрочное холодное хранение. Это касалось и корпораций — недавно крупнейший коммерческий собственник ВТС купил криптовалюту. Не отстают и государства: так, Сальвадор увеличил свой запас ВТС.
Если вы хотите работать с криптовалютами, обратите внимание на сервис Nexo. Он предлагает мгновенные кредитные линии для криптовалюты с эффективными налогами, высокодоходный пакет программ «Заработок на криптовалюте», а также первоклассную многоуровневую страховку.

Узнать больше о Nexo

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.