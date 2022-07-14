Общее количество всех BTC-адресов в мире превысило 1 миллиард — Finance.ua

Общее количество всех BTC-адресов в мире превысило 1 миллиард 14.07.2022, 01:21 — Финтех и Карты

Общее количество всех BTC-адресов в мире превысило 1 миллиард

Общее количество когда-либо созданных Bitcoin-адресов превысило 1 миллиард, об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Glassnode.

Покупка цифровых активов при падении цен на рынке стала обычной инвестиционной стратегией для вкладчиков, особенно для тех, кто рассчитывает на прибыль в долгосрочной перспективе. Как считают аналитики, такое большое количество BTC-адресов следует интерпретировать как «положительные настроения по поводу будущего BTC».

Стоит отметить, что в момент написания новости BTC торгуется на уровне $19 508.

Как отмечают эксперты, часто один пользователь владеет несколькими BTC-адресами. Обычно это делают для сохранения конфиденциальности: каждую новую транзакцию инвесторы совершают в новом адресе. Однако в начале этого года адреса, на которых хранится Bitcoin, впервые в истории превысили отметку в 40 миллионов.

Напомним, именно падение стоимости главной крипты привело к увеличению спроса на нее. Так, розничные инвесторы проявили заметную активность в условиях падения флагманской криптовалюты ниже $20 000. Владельцы кошельков с 1000 BTC и более закупились монетами на низах, выводя их на долгосрочное холодное хранение. Это касалось и корпораций — недавно крупнейший коммерческий собственник ВТС купил криптовалюту. Не отстают и государства: так, Сальвадор увеличил свой запас ВТС.

Если вы хотите работать с криптовалютами, обратите внимание на сервис Nexo. Он предлагает мгновенные кредитные линии для криптовалюты с эффективными налогами, высокодоходный пакет программ «Заработок на криптовалюте», а также первоклассную многоуровневую страховку.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.