Общая стоимость государственных пенсионных фондов за год в мире снизилась на $2,2 триллиона — Finance.ua

Общая стоимость государственных пенсионных фондов за год в мире снизилась на $2,2 триллиона Сегодня 09:02 — Мир

Значительные падения на рынках акций и облигаций за 2022 год впервые за всю историю снизили общую стоимость мирового государственного капитала и государственных пенсионных фондов на $2,2 трлн.

Об этом сообщает БЦ со ссылкой на Reuters

В отчете о государственных инвестиционных механизмах от Global SWF отмечено, что стоимость активов, которыми управляют суверенные фонды, упала до $10,6 трлн с $11,5 трлн, тогда как активы государственных пенсионных фондов упали до $20,8 трлн с $22,1 трлн.

Диего Лопес из Global SWF сказал, что основным фактором стало «одновременное и значительное» падение основных рынков облигаций и акций на 10%, происходившее впервые за 50 лет.

Это произошло после того, как полномасштабное вторжение россии в Украину привело к росту цен на сырьевые товары и подтолкнуло инфляцию к 40-летним максимумам.

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При всей турбулентности, денежные средства, потраченные на приобретение компаний, недвижимости или инфраструктуры, все же подскочили на 12% по сравнению с 2021 годом.

Рекордные $257,5 млрд были использованы в 743 сделках, при этом суверенные фонды также заключили рекордное количество «мега-сделок» на сумму свыше 1 млрд дол.

Фактически, 5 из 10 крупнейших инвестиций, когда-либо осуществленных государственными инвесторами, состоялись в 2022 году, начиная с января, когда другая сингапурская компания Temasek потратила 7 миллиардов долларов на покупку фирмы по тестированию, инспекции и сертификации Element Materials в фонде прямых инвестиций Bridgepoint.

borgexpert По материалам:

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