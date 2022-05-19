«30 млрд гривен — стоимость активов россии и белорусы, на которые БЭБ обеспечило наложение ареста. В первую очередь, эти активы не должны работать на страну агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству. Вагоны должны выполнять перевозки по железной дороге, товарно-материальные ценности — использоваться для восстановления разрушенных населенных пунктов, средства и автомобили будут передаваться на нужды ВСУ», — написал Мельник.
Также в эфире телеканала ICTV глава БЭБ сказал, что в Украине существуют законодательные механизмы, позволяющие законно арестовывать российские активы, в отношении которых были возбуждены уголовные дела.