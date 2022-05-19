Общая стоимость арестованных российских и белорусских активов составляет 30 млрд гривен, — БЭБ

Сегодня 14:29 — Казна и Политика

Общая стоимость арестованных российских и белорусских активов составляет 30 млрд гривен, — БЭБ

Общая стоимость арестованных в Украине российских и белорусских активов составляет 30 млрд гривен.

Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.

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«30 млрд гривен — стоимость активов россии и белорусы, на которые БЭБ обеспечило наложение ареста. В первую очередь, эти активы не должны работать на страну агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству. Вагоны должны выполнять перевозки по железной дороге, товарно-материальные ценности — использоваться для восстановления разрушенных населенных пунктов, средства и автомобили будут передаваться на нужды ВСУ», — написал Мельник.

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Также в эфире телеканала ICTV глава БЭБ сказал, что в Украине существуют законодательные механизмы, позволяющие законно арестовывать российские активы, в отношении которых были возбуждены уголовные дела.

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