Общая стоимость арестованных российских и белорусских активов составляет 30 млрд гривен, — БЭБ — Finance.ua
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Общая стоимость арестованных российских и белорусских активов составляет 30 млрд гривен, — БЭБ

Сегодня 14:29Казна и Политика
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Общая стоимость арестованных российских и белорусских активов составляет 30 млрд гривен, — БЭБОбщая стоимость арестованных российских и белорусских активов составляет 30 млрд гривен, — БЭБ
Общая стоимость арестованных в Украине российских и белорусских активов составляет 30 млрд гривен.
Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.
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«30 млрд гривен — стоимость активов россии и белорусы, на которые БЭБ обеспечило наложение ареста. В первую очередь, эти активы не должны работать на страну агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству. Вагоны должны выполнять перевозки по железной дороге, товарно-материальные ценности — использоваться для восстановления разрушенных населенных пунктов, средства и автомобили будут передаваться на нужды ВСУ», — написал Мельник.
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Также в эфире телеканала ICTV глава БЭБ сказал, что в Украине существуют законодательные механизмы, позволяющие законно арестовывать российские активы, в отношении которых были возбуждены уголовные дела.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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