Оборудование, не деньги: в правительстве готовят механизм помощи разрушенным предприятиям — Finance.ua
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Оборудование, не деньги: в правительстве готовят механизм помощи разрушенным предприятиям

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В Министерстве экономики Украины работают над механизмом возобновления производства разрушенных предприятий путём материально-технической помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.
«Ключевая идея: национальные производители, оборудование которых уничтожено или повреждено в результате российской агрессии, будут иметь возможность получить оборудование иностранного производства как материально-техническую помощь. Акцентирую, что речь идет о помощи именно оборудованием, а не средствами. Оно будет поставляться по механизмам, аналогичным или схожим с механизмами поступления гуманитарной помощи в Украину», — заявил замминистра экономики Игорь Фоменко.
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По словам замминистра, в ближайший период необходимо наработать и предложить прозрачный и четкий механизм получения помощи, понятный как украинскому бизнесу, так и иностранным партнерам.
Предполагается, что частные предприятия будут подавать официально подтвержденный перечень поврежденного оборудования в ОВА, государственные — в центральные органы исполнительной власти.
Помощь будет поступать через определенных получателей гуманитарной помощи. Минэкономики планирует создать механизм ее распределения с учетом приоритетности развития отраслей экономики и экономической целесообразности.
Кроме того, как указано, обязательно нужно разработать действенные предохранители от злоупотреблений на разных этапах и механизмы контроля.
Предварительно ключевыми адресатами материально-технической помощи в виде оборудования станут предприятия переработки или те, которые генерируют добавленную стоимость.
По материалам:
УНН
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