Оборот наличных денег в кассах банков снизился с начала года — НБУ
За девять месяцев 2022 года оборот наличных денег в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Так, объем поступлений наличных в кассы банков за этот период составил 1 572,4 млрд грн и уменьшился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выдачи наличных из касс банков в январе-сентябре 2022 года составили 1 616,2 млрд грн, что на 13% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
В то же время, за девять месяцев 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.
Тройка самых популярных кассовых операций по выдаче наличных (% от общего объема расходов):
- по операциям клиентов с использованием платежных карт — 82,4%;
- для подкрепления операторов почтовой связи — 5,3%;
- для покупки иностранной валюты у клиентов — 4,1%.
По-прежнему крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
- операции клиентов с использованием платежных карт — 36,5%;
- торговая выручка — 31,9%;
- выручка от всех видов услуг — 15,4%.
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