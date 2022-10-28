Оборот наличных денег в кассах банков снизился с начала года — НБУ Сегодня 16:15 — Личные финансы

Оборот наличных денег в кассах банков снизился с начала года — НБУ

За девять месяцев 2022 года оборот наличных денег в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Так, объем поступлений наличных в кассы банков за этот период составил 1 572,4 млрд грн и уменьшился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выдачи наличных из касс банков в январе-сентябре 2022 года составили 1 616,2 млрд грн, что на 13% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

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В то же время, за девять месяцев 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.

Тройка самых популярных кассовых операций по выдаче наличных (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт — 82,4%;

для подкрепления операторов почтовой связи — 5,3%;

для покупки иностранной валюты у клиентов — 4,1%.

По-прежнему крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

операции клиентов с использованием платежных карт — 36,5%;

торговая выручка — 31,9%;

выручка от всех видов услуг — 15,4%.

Инфографика: НБУ

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