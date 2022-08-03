Оборот наличных денег в кассах банков снизился на 16% — Finance.ua
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Оборот наличных денег в кассах банков снизился на 16%

Казна и Политика
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Оборот наличных денег в кассах банков снизился на 16%
Оборот наличных денег в кассах банков снизился на 16%
В январе-июне 2022 года оборот наличных денег в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — это обусловлено влиянием полномасштабного вторжения рф.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«Так, объем поступлений наличных в кассы банков за этот период составил 965,4 млрд грн и уменьшился на 16,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года», — говорится в сообщении.
В НБУ отмечают, что выдачи наличных из касс банков в первом полугодии 2022 года составили 1 014,5 млрд грн. Этот показатель уменьшался несколько более низкими темпами, чем поступления. Его снижение составило 13,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. В то же время за первое полугодие 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.
По предварительным данным, традиционно в три самые популярные кассовые операции по выдаче наличных попали следующие (% от общего объема расходов):
  • по операциям клиентов с использованием платежных карт — 81,7%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи — 5,9%;
  • для покупки иностранной валюты у клиентов — 3,9%.
При этом по-прежнему крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
  • операции клиентов с использованием платежных карт — 37,7%;
  • торговая выручка — 31,9%;
  • выручка от всех видов услуг — 14,8%.
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По материалам:
УНН
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