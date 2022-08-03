Оборот наличных денег в кассах банков снизился на 16% — Finance.ua

Оборот наличных денег в кассах банков снизился на 16% Сегодня 13:28 — Казна и Политика

Оборот наличных денег в кассах банков снизился на 16%

В январе-июне 2022 года оборот наличных денег в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — это обусловлено влиянием полномасштабного вторжения рф.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Так, объем поступлений наличных в кассы банков за этот период составил 965,4 млрд грн и уменьшился на 16,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года», — говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что выдачи наличных из касс банков в первом полугодии 2022 года составили 1 014,5 млрд грн. Этот показатель уменьшался несколько более низкими темпами, чем поступления. Его снижение составило 13,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. В то же время за первое полугодие 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.

По предварительным данным, традиционно в три самые популярные кассовые операции по выдаче наличных попали следующие (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт — 81,7%;

для подкрепления операторов почтовой связи — 5,9%;

для покупки иностранной валюты у клиентов — 3,9%.

При этом по-прежнему крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

операции клиентов с использованием платежных карт — 37,7%;

торговая выручка — 31,9%;

выручка от всех видов услуг — 14,8%.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.