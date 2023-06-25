Обновленный Volkswagen Golf может остаться без «механики» — Finance.ua

Обновленный Volkswagen Golf может остаться без «механики» Сегодня 03:53 — Фондовый рынок

Обновленный Volkswagen Golf может остаться без «механики»

Обновленный Volkswagen Golf 2024, который переживет плановый рестайлинг, не должен серьезно измениться. Но, как сообщают европейские СМИ, немецкая компания все же готовит несколько важных сюрпризов. Одним из главных новшеств станет полный отказ от использования на этом хэтчбеке механических коробок.

Это решение важно потому, что немецкая модель выпускается в нескольких «заряженных» модификациях, которые пользуются спросом частично из-за наличия «механики». Однако изменения в европейском законодательстве по требованиям к экологичности автомобилей заставляет производителя пойти на такой шаг. В этой связи сохраняются риски того, что немецкой компании придется урезать список модификаций хэтчбека.

Под нож может пойти версия GTI. Правда, это пока официально не подтверждено. Может быть, она и остается, так как хэтчбек в данном исполнении можно приобрести к тому же с «автоматом». Помимо отказа от «механики» немецкая компания внесет изменения в салон.

MMR По материалам:

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