Обновленный Volkswagen Golf может остаться без «механики» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Обновленный Volkswagen Golf может остаться без «механики»

Фондовый рынок
20
Обновленный Volkswagen Golf может остаться без «механики»
Обновленный Volkswagen Golf может остаться без «механики»
Обновленный Volkswagen Golf 2024, который переживет плановый рестайлинг, не должен серьезно измениться. Но, как сообщают европейские СМИ, немецкая компания все же готовит несколько важных сюрпризов. Одним из главных новшеств станет полный отказ от использования на этом хэтчбеке механических коробок.
Это решение важно потому, что немецкая модель выпускается в нескольких «заряженных» модификациях, которые пользуются спросом частично из-за наличия «механики». Однако изменения в европейском законодательстве по требованиям к экологичности автомобилей заставляет производителя пойти на такой шаг. В этой связи сохраняются риски того, что немецкой компании придется урезать список модификаций хэтчбека.
Под нож может пойти версия GTI. Правда, это пока официально не подтверждено. Может быть, она и остается, так как хэтчбек в данном исполнении можно приобрести к тому же с «автоматом». Помимо отказа от «механики» немецкая компания внесет изменения в салон.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.