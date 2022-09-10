Обновленный седан BMW 5 Series лишат мощного V8 — Finance.ua
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Обновленный седан BMW 5 Series лишат мощного V8

Технологии&Авто
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Представив седан 7 Series следующего поколения, BMW теперь усердно работает над обновленным 5 Series.
Восьмая генерация модели, дебют которой запланирован на начало следующего года, может стать первым после E28, которое не будет предлагаться с мотором V8, по крайней мере, в версии без приставки M. Западные журналисты утверждают, что M550i xDrive с его 4,4-литровым двигателем с двойным турбонаддувом будет снято с производства.
Пока нет уверенности в том, что покупателям следующей 5 Series (G60) будет предложена версия M Performance. Тем временем BMWBLOG имеет достоверные данные о том, что M550i будет использовать то же гибридное оборудование с шестью подключаемыми шестью рядными модулями, что и недавно представленный M760e. Последний оснащен 3,0-литровым двигателем и электродвигателем, развивающим суммарно 571 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента. Мощности PHEV-двигателя достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды. Таким образом, потенциальный M560e может быть еще быстрее.
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По материалам:
mmr.ua
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