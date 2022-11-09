Обновленный Peugeot 208 «представили» на рендере — Finance.ua

Обновленный Peugeot 208 «представили» на рендере Сегодня 01:00 — Фондовый рынок

Известный и популярный Peugeot 208 уже подошел к тому, чтобы получить первый рестайлинг в актуальном поколении.

Представленный на Женевском автосалоне 2019 года, еще новый Peugeot 208 готовится к обновлению 2023 года. Второе поколение модели должно получить рестайлинг в соответствии с последними дизайнерскими тенденциями бренда.

Испанское издание Motor.es создало рендер возможного вида Peugeot 208, который, как считается, получит более спортивный имидж с более узкими фарами, более широкой и измененной решеткой радиатора. На обновленной модели будут присутствовать новые логотипы бренда.

Стилисты сохранят клыки дневных ходовых огней, которые свисают с фар, хотя они потеряют два из трех когтей, которые имеет сегодня 208, и переместятся больше к углам передней части. Сзади вряд ли ожидаются большие изменения, хотя на фоне затемненной панели может появиться новая световая подпись.

Рестайлинг также улучшит самые слабые места салона, пластиковые материалы и обивку, а также добавит новые узоры и цвета на сиденьях.

Французская марка сделает и апгрейд для информационно-развлекательной системы, а также вспомогательного оборудования, включая самые современные ассистенты вождения.

Несомненно, все изменения появятся и на электрической версии e-208.

Важной новинкой, дебют которой ожидается в середине следующей весны, станет линейка электрифицированных двигателей с технологией 48 В MHEV, выполняющая одно из обязательств Stellantis.

Марка также отреагирует на серьезные проблемы, которые вызывает трехцилиндровый бензиновый двигатель 1.2 PureTech благодаря своему масляному зубчатому ремню, элементу, который будет заменен цепью.

Между тем основной конкурент Renault также готовит обновление для модели Clio, которая должна появиться в то же время, что и Peugeot 208, чтобы увеличить конкуренцию на рынке.

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motorcar По материалам:

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