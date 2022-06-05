Обновление в SaveEconomyBot: можно сообщить об активах рф и незаконных действиях с гуманитарной помощью — Finance.ua

Обновление в SaveEconomyBot: можно сообщить об активах рф и незаконных действиях с гуманитарной помощью

Сегодня 09:38 — Казна и Политика

БЭБ сделал апгрейд своего Телеграм бота SaveEconomyBot . Готовый продукт был модифицирован до версии нового поколения, аналогов которому в государственном секторе нет.

Так, была реализована возможность персонализировать дизайн и создана более удобная форма обращения. Теперь можно отправить сообщение БЭБ практически в один клик.

Как сообщают в БЭБ, бот функционирует с начала войны и зарекомендовал себя как удобный инструмент для сообщений граждан о возможных фактах нарушений в сфере экономики.

Граждане по-прежнему могут сообщить через бот о:

активах рф,

фактах злоупотребления с бюджетными средствами,

незаконных действиях с гуманитарной помощью,

препятствовании бизнесу,

незаконном обращении подакцизных товаров,

и других экономических правонарушениях.

По состоянию на 1 июня 2022 года на электронный ящик БЭБ и ТГ канал от граждан поступило 3410 сообщений, из них отработано почти 80 процентов.

Больше всего сообщений поступило из следующих областей:

г. Киев и Киевская область — 661;

Львовская область — 412;



Днепропетровская область — 287;



Одесская область — 213;



Харьковская область — 199.



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