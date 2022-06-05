Обновление в SaveEconomyBot: можно сообщить об активах рф и незаконных действиях с гуманитарной помощью — Finance.ua
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Обновление в SaveEconomyBot: можно сообщить об активах рф и незаконных действиях с гуманитарной помощью

Сегодня 09:38Казна и Политика
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БЭБ сделал апгрейд своего Телеграм бота SaveEconomyBot. Готовый продукт был модифицирован до версии нового поколения, аналогов которому в государственном секторе нет.
Так, была реализована возможность персонализировать дизайн и создана более удобная форма обращения. Теперь можно отправить сообщение БЭБ практически в один клик.
Как сообщают в БЭБ, бот функционирует с начала войны и зарекомендовал себя как удобный инструмент для сообщений граждан о возможных фактах нарушений в сфере экономики.
Граждане по-прежнему могут сообщить через бот о:
  • активах рф,
  • фактах злоупотребления с бюджетными средствами,
  • незаконных действиях с гуманитарной помощью,
  • препятствовании бизнесу,
  • незаконном обращении подакцизных товаров,
  • и других экономических правонарушениях.
По состоянию на 1 июня 2022 года на электронный ящик БЭБ и ТГ канал от граждан поступило 3410 сообщений, из них отработано почти 80 процентов.
Больше всего сообщений поступило из следующих областей:
  • г. Киев и Киевская область — 661;
  • Львовская область — 412;
  • Днепропетровская область — 287;
  • Одесская область — 213;
  • Харьковская область — 199.
По материалам: Судебно-юридична газета
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