Обновление в SaveEconomyBot: можно сообщить об активах рф и незаконных действиях с гуманитарной помощью — Finance.ua

Обновление в SaveEconomyBot: можно сообщить об активах рф и незаконных действиях с гуманитарной помощью
Сегодня 09:38 — Казна и Политика БЭБ сделал апгрейд своего Телеграм бота SaveEconomyBot. Готовый продукт был модифицирован до версии нового поколения, аналогов которому в государственном секторе нет.
Так, была реализована возможность персонализировать дизайн и создана более удобная форма обращения. Теперь можно отправить сообщение БЭБ практически в один клик.
Как сообщают в БЭБ, бот функционирует с начала войны и зарекомендовал себя как удобный инструмент для сообщений граждан о возможных фактах нарушений в сфере экономики.
Граждане по-прежнему могут сообщить через бот о:
- активах рф,
- фактах злоупотребления с бюджетными средствами,
- незаконных действиях с гуманитарной помощью,
- препятствовании бизнесу,
- незаконном обращении подакцизных товаров,
- и других экономических правонарушениях.
По состоянию на 1 июня 2022 года на электронный ящик БЭБ и ТГ канал от граждан поступило 3410 сообщений, из них отработано почти 80 процентов.
Больше всего сообщений поступило из следующих областей:
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- г. Киев и Киевская область — 661;
- Львовская область — 412;
- Днепропетровская область — 287;
- Одесская область — 213;
- Харьковская область — 199.