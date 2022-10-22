Обновлен рейтинг лучших смартфонов премиум-класса — Finance.ua

Обновлен рейтинг лучших смартфонов премиум-класса Сегодня 05:11 — Фондовый рынок

Редакция портала Gizсhina проанализировала рынок смартфонов премиум-класса стоимостью менее $500 и составила топ из пяти лучших моделей с соответствующими характеристиками.

В список попали модели от Roco, Realme, Xiaomi, Vivo и Motorola. Некоторые из них вышли еще в начале года по цене куда дороже $500, но уже успели подешеветь с того момента.

На первом месте оказался обычный Xiaomi 12. Он получил 6.28-дюймовую AMOLED-матрицу со встроенным сканером пальца, разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision, а селфи-камера на 32 Мп врезана по центру.

За ним следом флагманский смартфон бренда iQOO Neo 6. У него 6.62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарея на 4700 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки, а «внутри» стоит топовый процессор Snapdragon 8 Gen1.

Тройку лидеров замыкает доступный флагман для игроков POCO F4 GT. Из главных «фишек» — стереодинамики JBL с Dolby Atmos, выдвижные кнопки, 120-герцовый экран и быстрая зарядка мощностью 120 Вт.

На четвертом и пятом месте расположились геймерский Redmi K50 Gaming на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 1 и Moto Edge X30, который может похвастаться селфи-камерой с рекордным разрешением 60 Мп.

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УНІАН По материалам:

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