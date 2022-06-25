Обновлен перечень громад в зоне боевых действий: кто может получить выплаты — Finance.ua

Обновлен перечень громад в зоне боевых действий: кто может получить выплаты Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 22 июня. Внутренние переселенцы из этих громад имеют право на выплаты 2000-3000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Общины в перечне

Всего в перечень вошли 8 областей. Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (52), Херсонской (49), Николаевской (24), Сумской (18) областей. Всего в перечне сейчас 304 громады.

Критерии для громад

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

территории, которые являются временно оккупированными;

территории, находящиеся в окружении (блокировке);

территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Напомним, Кабинет министров сменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией рф против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

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