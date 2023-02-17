Обнародован размер дивидендов, которые заплатят в бюджет госпредприятия — Finance.ua

Обнародован размер дивидендов, которые заплатят в бюджет госпредприятия Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Обнародован размер дивидендов, которые заплатят в бюджет госпредприятия

Министерство экономики подготовило проект постановления Кабинета Министров о базовом нормативе отчисления доли прибыли на выплату дивидендов за 2022 год государственных предприятий и компаний с долей государства более 50%.

Проектом предусматривается:

утвердить базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования в 2022 году, в размере 50%;

для Ощадбанка, Оператора рынка и Укргидроэнерго, Укрфинжилья, Украинского Дунайского пароходства в размере 30%;

для ПриватБанка в размере 80%.

По предварительным расчетам, в случае принятия проекта прогнозная сумма дивидендов в государственный бюджет в текущем году составит примерно 19,4 млрд гривен (без учета Нафтогаза Украины).

Напомним, с начала 2023 года в госбюджет Украины поступило 645 млн гривен от приватизации государственного имущества.

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