Обнародован размер дивидендов, которые заплатят в бюджет госпредприятия — Finance.ua

Обнародован размер дивидендов, которые заплатят в бюджет госпредприятия
Министерство экономики подготовило проект постановления Кабинета Министров о базовом нормативе отчисления доли прибыли на выплату дивидендов за 2022 год государственных предприятий и компаний с долей государства более 50%.
Проектом предусматривается:
- утвердить базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования в 2022 году, в размере 50%;
- для Ощадбанка, Оператора рынка и Укргидроэнерго, Укрфинжилья, Украинского Дунайского пароходства в размере 30%;
- для ПриватБанка в размере 80%.
По предварительным расчетам, в случае принятия проекта прогнозная сумма дивидендов в государственный бюджет в текущем году составит примерно 19,4 млрд гривен (без учета Нафтогаза Украины).
Напомним, с начала 2023 года в госбюджет Украины поступило 645 млн гривен от приватизации государственного имущества.
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