Обнародовали основные условия, на которых Украина присоединилась к европейской энергосети — Finance.ua

Обнародовали основные условия, на которых Украина присоединилась к европейской энергосети

Сегодня 20:02 — Энергетика

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий обнародовал основные условия, на которых Украина присоединилась к европейской энергосети.

О них он рассказал на пресс-конференции в Укринформе.

«Мы присоединились на тех же условиях, которые существовали в нашем контракте с ENTSO-E о присоединении ранее», — пояснил Кудрицкий.

По его словам, основным условием присоединения является то, что Украина обеспечивает самостоятельную балансировку своей энергосистемы и энергосистемы Молдовы. То есть без нужды Украина не будет брать электроэнергию из европейской энергосистемы. Кроме того, одним из условий является то, что Украина держит сальдо перетока каждый час. Это значит, что по итогам часа сальдо внешних и внутренних потоков от Украины в ЕС и из ЕС в Украину не должно превышать определенную величину.

Также Украина должна будет обеспечивать стабильность первичного резерва внутри своей системы для того, чтобы вносить свой вклад в стабильность системы ЕС.

Кудрицкий отметил, что вместе с этим Украина должна будет адаптировать регуляторную политику к европейской.

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