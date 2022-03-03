Обналичить деньги с карты теперь можно в любой торговой сети, — Третьякова — Finance.ua
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Обналичить деньги с карты теперь можно в любой торговой сети, — Третьякова

Сегодня 09:46Личные финансы
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Обналичить деньги с&nbsp;карты теперь можно в&nbsp;любой торговой сети,&nbsp;&mdash; Третьякова Обналичить деньги с карты теперь можно в любой торговой сети, — Третьякова
Каждый сетевой магазин теперь можно использовать как банкомат, получая наличность суммой до 6 000 грн. Об этом сообщила Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
«После начала вероломного вторжения банкам стало трудно осуществлять инкассацию наличных в торговых сетях и наполнять кэшем банкоматы. Тысячи инкассаторов ушли защищать Украину», — отметила Третьякова.
Но теперь можно в любой крупной торговой сети, как продовольственной, так и АЗС, получить с карты наличные в сумме до 6 000 гривен, они одновременно будут списаны с карточного счета.
«С одной стороны сети магазинов не нуждаются в инкассации наличности вырученной от продажи товаров и отдают наличку гражданам. С другой стороны, гражданам не надо искать банкоматы, которые все труднее и труднее наполнять кэшем», — отметила Третьякова.
Ранее ПриватБанк запустил программу по снятию наличных в кассах магазинов и супермаркетов. Для того чтобы снять деньги с карты, нужно сделать покупку в магазине, а во время оплаты товара сообщить кассиру о желании снять наличные.
Национальный банк 1 марта также принял решение запретить использование российских и белорусских банковских карт на территории Украины.
По материалам: Діло
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