Объявления для магазинов, АЗС и аптек — Finance.ua

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Объявления для магазинов, АЗС и аптек

Сегодня 16:23Личные финансы
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Только совместными усилиями мы сможем дать отпор врагу.
Национальный банк прилагал, прилагает и будет прилагать все усилия для того чтобы система электронных платежей работала в обычном режиме.
Банковская система продолжает обеспечивать все необходимые инфраструктурные и технологические решения для использования POS-терминалов для расчетов картами.
Магазины, заправки и аптеки, становитесь к финансовой обороне страны: принимайте расчеты картой от населения.
«Хотел бы обратиться и призвать операторов торговых сетей и заправочных станций — от малых до крупных — не допускать никаких отказов в принятии безналичной оплаты. Не принимать платежные карты сейчас — это не менее непатриотический шаг, которому нет никакого оправдания. Особенно сегодня, когда Украина демонстрирует миру беспрецедентный пример героизма, мужества и единства перед лицом зла», — сказал в своем обращении Глава НБУ Кирилл Шевченко.
Совместными усилиями необходимо сделать все, чтобы безналичные расчеты в дальнейшем производились без ограничений! Ведь отказ от принятия безналичных платежей подвергает население дополнительной опасности, поскольку и пользование наличными, и инкассация, неразрывно связанная с оборотом наличности, в условиях военного положения является дополнительным и никоим образом не оправданным риском.
Вместе выстоим и сохраним страну!
По материалам: РВС Банк
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