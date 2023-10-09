Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике-2023 (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике-2023 (видео)

Мир
29
Объявлен лауреат премии Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля в 2023 году. Ею стала Клаудия Голдин «за то, что она улучшила наше понимание результатов рынка труда женщин».
Премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присуждается Королевской шведской академией наук по тем же принципам, что и другие Нобелевские премии, существующие с 1901 года.
Однако единогласно трактовать, что она является настоящей «нобелевской» премией, недостаточно правильно. Потому что именно экономику Альфред Нобель не включил в свое завещание 1895 года. Хотя это ни в коем случае не уменьшает ее престижность.
В то же время учредил премию по экономике Центральный банк Швеции (Sveriges Riksbank) в 1968 году по случаю своего 300-летия в память об Альфреде Нобеле.
Первыми лауреатами этой премии стали Рагнар Фриш из Норвегии и Ян Тинберген из Нидерландов «за создание и применение динамических моделей для анализа экономических процессов».
  • Премии по экономическим наукам: 54
  • Лауреатов по экономическим наукам: 92
  • Награжденные мужчины: 84
  • Награжденные женщины: 2
  • Младшему лауреату: 46 лет
  • Старшему лауреату: 90 лет
Отметим, что расхождение между количеством премий и ее лауреатами обусловлено тем, что премия может присуждаться сразу нескольким лицам. Так, из 54 премий 25 раз ее получал один ученый, 20 раз — сразу двое, 9 раз — сразу трое исследователей.

Кто победил в прошлом году

В 2022 году лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали три американских экономиста — Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг, которых отметили за «исследования банков и финансовых кризисов».
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.