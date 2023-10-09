Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике-2023 (видео) — Finance.ua

Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике-2023 (видео) Сегодня 18:00 — Мир

Объявлен лауреат премии Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля в 2023 году. Ею стала Клаудия Голдин «за то, что она улучшила наше понимание результатов рынка труда женщин».

Премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присуждается Королевской шведской академией наук по тем же принципам, что и другие Нобелевские премии, существующие с 1901 года.

Однако единогласно трактовать, что она является настоящей «нобелевской» премией, недостаточно правильно. Потому что именно экономику Альфред Нобель не включил в свое завещание 1895 года. Хотя это ни в коем случае не уменьшает ее престижность.

В то же время учредил премию по экономике Центральный банк Швеции (Sveriges Riksbank) в 1968 году по случаю своего 300-летия в память об Альфреде Нобеле.

Первыми лауреатами этой премии стали Рагнар Фриш из Норвегии и Ян Тинберген из Нидерландов «за создание и применение динамических моделей для анализа экономических процессов».

Премии по экономическим наукам: 54

Лауреатов по экономическим наукам: 92

Награжденные мужчины: 84

Награжденные женщины: 2

Младшему лауреату: 46 лет

Старшему лауреату: 90 лет

Отметим, что расхождение между количеством премий и ее лауреатами обусловлено тем, что премия может присуждаться сразу нескольким лицам. Так, из 54 премий 25 раз ее получал один ученый, 20 раз — сразу двое, 9 раз — сразу трое исследователей.

Кто победил в прошлом году

В 2022 году лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали три американских экономиста — Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг, которых отметили за «исследования банков и финансовых кризисов».

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