Объемы сделок по поглощениям и инвестициям компаний Персидского залива в Китае выросли более чем на 1000% против прошлого года — Bloomberg Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Официальные лица в Эр-Рияде называют Китай незаменимым партнером в реализации «Видение 2030» — многотриллионного плана экономических и социальных преобразований наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. В частности, ряд китайских компаний выиграли договоры на строительство футуристического города NEOM.

Об этом пишет Bloomberg.

«Одним из соглашений, которое может состояться вскоре, является запланированное IPO китайского семенного гиганта Syngenta Group на сумму $9 млрд в Шанхае. Советники государственной компании ведут переговоры с суверенными фондами Ближнего Востока, в том числе с Инвестиционным управлением Абу-Даби и Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии о том, чтобы они стали основными инвесторами», — пишет издание.

Отмечается, что отношения также распространяются за пределы экономического фронта. На декабрьском саммите президент Китая Си Цзиньпин предложил посредничество в переговорах между Ираном и Саудовской Аравией, что способствовало подписанию в марте в Пекине исторического соглашения о возобновлении связей между ожесточенными соперниками.

По словам Bloomberg, некоторые в Вашингтоне уже выражают обеспокоенность тем, что все большее влияние Китая на Ближнем Востоке может бросить вызов американским интересам в долгосрочной перспективе.

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