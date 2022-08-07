Объем торгов NFT в июле рухнул на 26% — Finance.ua

Объем торгов NFT в июле рухнул на 26% Сегодня 03:12 — Финтех и Карты

Объем торгов NFT в июле рухнул на 26%

В июле объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на вторичном рынке сократился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, до $647,2 млн.

Об этом свидетельствуют данные CryptoSlam.

Согласно сервису, число уникальных покупателей снижается третий месяц подряд. В мае показатель составил 694 850, в июне сократился до 574 133, а в июле — до 532 378.

Сооснователь NFT-студии Influxo Эннди Лиан в комментарии Forkast указал на продолжающийся медвежий тренд. Стратег по невзаимозаменяемым токенам в CryptoSlam Иехуда Петшер усомнился, что рынок «найдет дно в этом году».

«Я считаю, что этот медвежий цикл, в котором мы находимся, может продлиться несколько лет», — допустил эксперт.

Петшер добавил, что некоторый оптимизм внушает количество уникальных покупателей. По его словам, в июле показатель сократился примерно на 7%, и он выше, чем годом ранее (432 317).

«Сейчас NFT находятся в тяжелом положении, но я все еще думаю, что [сектор] в очень хорошем состоянии с точки зрения роста [или] транзакций», — отметил Петшер.

Лидером по продажам в июле стала коллекция Bored Ape Yacht Club с показателем $51,4 млн. Вторую строчку удерживает CryptoPunks с $50,7 млн.

По мнению Лиана, толчок рынку NFT может придать переход Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake. Ранее разработчики предварительно утвердили миграцию блокчейна на 19 сентября 2022 года.

Если вы тоже хотите работать с криптовалютами, обратите внимание на сервис Nexo. Он предлагает мгновенные кредитные линии для криптовалюты с эффективными налогами, высокодоходный пакет программ «Заработок на криптовалюте», а также первоклассную многоуровневую страховку.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.