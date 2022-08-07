Объем торгов NFT в июле рухнул на 26% — Finance.ua
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Объем торгов NFT в июле рухнул на 26%

Финтех и Карты
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Объем торгов NFT в июле рухнул на 26%
Объем торгов NFT в июле рухнул на 26%
В июле объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на вторичном рынке сократился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, до $647,2 млн.
Об этом свидетельствуют данные CryptoSlam.
Объем торгов NFT в июле рухнул на 26%
Согласно сервису, число уникальных покупателей снижается третий месяц подряд. В мае показатель составил 694 850, в июне сократился до 574 133, а в июле — до 532 378.
Сооснователь NFT-студии Influxo Эннди Лиан в комментарии Forkast указал на продолжающийся медвежий тренд. Стратег по невзаимозаменяемым токенам в CryptoSlam Иехуда Петшер усомнился, что рынок «найдет дно в этом году».
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«Я считаю, что этот медвежий цикл, в котором мы находимся, может продлиться несколько лет», — допустил эксперт.
Петшер добавил, что некоторый оптимизм внушает количество уникальных покупателей. По его словам, в июле показатель сократился примерно на 7%, и он выше, чем годом ранее (432 317).
«Сейчас NFT находятся в тяжелом положении, но я все еще думаю, что [сектор] в очень хорошем состоянии с точки зрения роста [или] транзакций», — отметил Петшер.

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Лидером по продажам в июле стала коллекция Bored Ape Yacht Club с показателем $51,4 млн. Вторую строчку удерживает CryptoPunks с $50,7 млн.
Объем торгов NFT в июле рухнул на 26%
По мнению Лиана, толчок рынку NFT может придать переход Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake. Ранее разработчики предварительно утвердили миграцию блокчейна на 19 сентября 2022 года.
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По материалам:
Forklog
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