Объем ИТ-экспорта увеличился на 28%: ИТ-индустрия обеспечила рекордные $2 млрд экспортных поступлений — Finance.ua

Объем ИТ-экспорта увеличился на 28%: ИТ-индустрия обеспечила рекордные $2 млрд экспортных поступлений

Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Согласно данным Национального Банка Украины, экспортная ИТ-индустрия обеспечила рекордные 2 млрд долл. США поступлений за I квартал 2022 года, несмотря на военное положение, мобилизацию, вынужденную релокацию бизнеса и команд.

Аналогичный показатель в 2021 году составил 1,44 млрд долл. США. Фактически объем ИТ-экспорта увеличился на 28%.

Стремительный рост индустрии продолжался до самой войны и в феврале 2022 года достиг наивысшего за всю историю украинского ИТ-рынка ежемесячного показателя экспорта — 839 млн долл. США, что на 43% больше аналогичного периода 2021 года (480 млн долл. США).

В новых военных реалиях удалось консолидироваться и быстро переформатироваться благодаря антикризисным бизнес-планам. Большинство компаний сохранило клиентов и объемы своих контрактов. Благодаря этому отрасль остается финансово стабильной, обеспечивает регулярные валютные поступления в экономику Украины и государственный бюджет и платит налоги заранее.

В марте 2022 года украинская ИТ-отрасль сохранила 96% объема экспорта компьютерных услуг (522 млн долл. США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (546 млн долл. США).

Обусловленное войной сокращение валютной выручки в марте всего на 38% по сравнению с рекордным показателем роста февраля, а также с уровнем падения других экспортных отраслей на 50-60%, демонстрирует, по сути, запас устойчивости ИТ-индустрии.

«Сегодня ИТ-отрасль — одна из немногих, ставших экономической опорой для государства и будущего восстановления национальной экономики на основе цифровизации и тех конкурентных преимуществах, которые выкристаллизовались в военное время и вызывают откровенное восхищение клиентов и партнеров: устойчивость и эффективный кризисный менеджмент, лидерство и социальная ответственность, сплоченность команд и высокая эффективность. По нашим новым данным, уже во время войны 77% ИТ-компаний привлекли новых клиентов, роста на 5-30% в этом году ожидает 56% из них», — резюмирует Исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Константин Васюк.

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