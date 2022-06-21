Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года — Finance.ua
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Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года

Сегодня 18:04Финтех и Карты
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Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 годаОбъем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года
Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов за период с 11 по 17 июня составил $38,6 млн.
Такие данные приводят аналитики CoinShares.
AUM снизился до $36 млрд. От пика ноября 2021 года показатель упал на 59%.
По сравнению со значением предыдущей недели ($108 млн) темпы сокращения инвестиций уменьшились почти втрое.
Эксперты обратили внимание на рекордный отток средств из «медвежьих» фондов на базе Bitcoin ($5,8 млн), что может являться сигналом близости к апогею нисходящей динамики.
Данные: CoinShares Данные: CoinShares
Драйвером негативной динамики стали Ethereum-фонды. За семь дней отток средств из них составил $69,9 млн и $458,6 млн — с начала года.
Примерно такую же величину ($480 млн) с начала года привлекли продукты на базе первой криптовалюты, в том числе $28,2 млн за последнюю неделю.

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Сохраняется интерес инвесторов к продуктам на базе нескольких активов. Вложения в них за неделю увеличились на $8,9 млн, с начала года — на $206,7 млн.
По альткоинам наблюдалась смешанная ситуация. Прирост средств наблюдался в фондах на основе Litecoin, BNB и Solana, сокращение — на базе Cardano, Polkadot и Tron.
Данные: CoinShares Данные: CoinShares
Кстати, на криптовалютной платформе CoinSmart можно покупать, продавать и узнавать о постоянно развивающемся мире криптовалют. Coinsmart — самая простая в использовании платформа для торговли криптовалютой. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере $20 в BTC на первый депозит.
По материалам: Forklog
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