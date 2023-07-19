Об АЗС можно забыть: популярный в Украине бренд показал электромобиль за $5000 — Finance.ua

Об АЗС можно забыть: популярный в Украине бренд показал электромобиль за $5000 Сегодня 22:03 — Фондовый рынок

Об АЗС можно забыть: популярный в Украине бренд показал электромобиль за $5000

не превысит $5000, пишет Американский концерн General Motors готовит к выходу на рынок бюджетный электромобиль, цена которогопишет enovosty.com

Новинку уже можно рассмотреть на просочившихся в сеть фото.

Компактный электрокар появится в продаже под брендом Wuling, созданным совместно с китайским концерном SAIC. На фото, оказавшихся в распоряжении Autohome, можно увидеть очень небольшой городской автомобиль — трехдверный хэтчбек.

Примечательно, что в основе новинки — ультрапопулярный в Китае Wuling HongGuang Mini EV. Пока неизвестно, является ли неназванная новинка рестайлингом или новой модификацией. В любом случае, цена оригинальной модели в $4400 намекает, что новый китайский электрокар также окажется дешевле 5000 долларов.

На выбор покупателям предложат несколько батарей разной емкости (от 13 до 26 кВтч). Большого запаса хода ждать не стоит — 100−150 км должно хватать в городских условиях. А вот достаточно мощный 41-сильный двигатель обеспечит достойную динамику такому маленькому автомобилю.

Премьера модели пройдет до конца 2023 года. Благодаря таким автомобилям General Motors усиливает свои позиции в КНР.

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