ОАЭ заинтересовались украинским сервисом «Дія» — Finance.ua
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ОАЭ заинтересовались украинским сервисом «Дія»

Технологии&Авто
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ОАЭ заинтересовались украинским сервисом «Дія»
ОАЭ заинтересовались украинским сервисом «Дія»
Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в использовании архитектуры сервиса «Дія».
Об этом сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с государственным министром искусственного интеллекта, цифровой экономики и программ удаленной работы ОАЭ Омаром Бин Султаном Аль Оламой, сообщает пресс-служба министерства.
«ОАЭ заинтересованы в использовании архитектуры сервиса „Дія“, а Украина заинтересована в использовании инструментов искусственного интеллекта (АІ) в прогнозировании экономического развития», — говорится в сообщении.
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Со своей стороны министр экономики Украины подчеркнула ведущую роль, которую занимает цифровизация в украинском обществе, в частности во время войны. Она отметила успехи государственных электронных услуг и то, как они помогли вынужденным переселенцам.
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«Сейчас более 18 миллионов украинцев пользуются сервисом „Дія“, инструментом цифровой идентификации и кошельком, который объединяет почти все услуги, которые предоставляет государство. Архитектура сервиса „Дія“ также используется за границей. Украина также участвует в проекте ЕС по разработке электронного кошелька», — отметила Свириденко.
В Минэкономики подчеркивают, что, несмотря на продолжающуюся войну, украинская ІТ-индустрия продолжает развиваться, в прошлом году с рекордным экспортом в 7,34 миллиарда долларов.
«Нам нужно развивать партнерство в цифровой сфере между Украиной и ОАЭ. Мы работаем над тем, чтобы межгосударственные соглашения между Украиной и ОАЭ способствовали взаимодействию ІТ-компаний», — предложила Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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