ОАЭ помогут Украине в создании суверенного фонда — ОП — Finance.ua

ОАЭ помогут Украине в создании суверенного фонда — ОП
Объединенные Арабские Эмираты помогут Украине в создании суверенного фонда, для чего будут привлечены опыт и экспертиза одного из крупнейших мировых суверенных фондов мира — ADQ и их консультантов из компании Contango.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента по результатам встречи
руководителя О П Андрея Ермака с делегацией ОАЭ во главе с министром по изменению климата и окружающей среды, главой Офиса по международным делам при Президенте ОАЭ Мариам Альмхейри.
«В ходе визита делегации Объединенных Арабских Эмиратов также была достигнута договоренность о том, что ОАЭ помогут Украине в создании суверенного фонда. Для этого будет привлечен опыт и экспертиза одного из крупнейших мировых суверенных фондов мира — ADQ и их консультантов из компании Contango», — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации украинской формулы мира и возможности присоединения Эмиратов к имплементации отдельных ее пунктов, в частности по обеспечению продовольственной, радиационной и ядерной безопасности и недопущения экоцида.
Стороны также коснулись вопроса дальнейшего расширения украинско-эмиратского сотрудничества, в частности в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
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Ермак поблагодарил за помощь, которую ОАЭ уже оказали и продолжают оказывать нашей стране.
«У нас очень теплые отношения, которые становятся только более крепкими. Очень важно, что вы лично можете увидеть борьбу украинцев, почувствовать, как сильны наши люди», — сказал он.
Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что Украина уверена в своей победе, которая станет победой не только нашей страны и ее народа, но и всего цивилизованного сообщества, справедливости и международного права.
В то же время, он отдельно привлек внимание к экологическим и гуманитарным последствиям теракта, совершенного российской федерацией на Каховской ГЭС, рассказал о насущных нуждах Украины и призвал ОАЭ приобщиться к усилиям международного сообщества по ликвидации последствий этой техногенной катастрофы.
Как сообщалось, суверенный фонд является государственным инвестиционным фондом, он преимущественно наполняется благодаря избыточным доходам от международной торговли и может инвестировать эти деньги в акции компаний, бонды и металлы внутри страны и за ее пределами.
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