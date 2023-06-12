ОАЭ помогут Украине в создании суверенного фонда — ОП — Finance.ua

ОАЭ помогут Украине в создании суверенного фонда — ОП Сегодня 20:43 — Казна и Политика

ОАЭ помогут Украине в создании суверенного фонда — ОП

Объединенные Арабские Эмираты помогут Украине в создании суверенного фонда, для чего будут привлечены опыт и экспертиза одного из крупнейших мировых суверенных фондов мира — ADQ и их консультантов из компании Contango.

руководителя О П Андрея Ермака с делегацией ОАЭ во главе с министром по изменению климата и окружающей среды, главой Офиса по международным делам при Президенте ОАЭ Мариам Альмхейри. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента по результатам встречиЕрмака с делегацией ОАЭ во главе с министром по изменению климата и окружающей среды, главой Офиса по международным делам при Президенте ОАЭ Мариам Альмхейри.

«В ходе визита делегации Объединенных Арабских Эмиратов также была достигнута договоренность о том, что ОАЭ помогут Украине в создании суверенного фонда. Для этого будет привлечен опыт и экспертиза одного из крупнейших мировых суверенных фондов мира — ADQ и их консультантов из компании Contango», — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации украинской формулы мира и возможности присоединения Эмиратов к имплементации отдельных ее пунктов, в частности по обеспечению продовольственной, радиационной и ядерной безопасности и недопущения экоцида.

Стороны также коснулись вопроса дальнейшего расширения украинско-эмиратского сотрудничества, в частности в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Ермак поблагодарил за помощь, которую ОАЭ уже оказали и продолжают оказывать нашей стране.

«У нас очень теплые отношения, которые становятся только более крепкими. Очень важно, что вы лично можете увидеть борьбу украинцев, почувствовать, как сильны наши люди», — сказал он.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что Украина уверена в своей победе, которая станет победой не только нашей страны и ее народа, но и всего цивилизованного сообщества, справедливости и международного права.

В то же время, он отдельно привлек внимание к экологическим и гуманитарным последствиям теракта, совершенного российской федерацией на Каховской ГЭС, рассказал о насущных нуждах Украины и призвал ОАЭ приобщиться к усилиям международного сообщества по ликвидации последствий этой техногенной катастрофы.

Как сообщалось, суверенный фонд является государственным инвестиционным фондом, он преимущественно наполняется благодаря избыточным доходам от международной торговли и может инвестировать эти деньги в акции компаний, бонды и металлы внутри страны и за ее пределами.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.