ОАЭ планируют присоединиться к программе обмена ламп в Украине — Finance.ua

ОАЭ планируют присоединиться к программе обмена ламп в Украине Сегодня 15:47 — Энергетика

ОАЭ планируют присоединиться к программе обмена ламп в Украине

Объединенные Арабские Эмираты предложили поставить Украине 5 млн энергосберегающих LED-ламп, первая партия в ближайшее время должна поступить в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по итогам встречи первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Юлии Свириденко с министром изменения климата и окружающей среды ОАЭ Марьям Аль Мхейри.

«Представители ОАЭ выразили готовность приобщиться к инициативам по энергосбережению в Украине. В частности, в программу по замене лампочек накаливания на энергосберегающие LED-лампы, которая была введена правительством Украины и ЕС в феврале этого года. Первая партия лампочек от ОАЭ в ближайшее время должна поступить в Украину, в общей сложности ОАЭ предложили поставить Украине 5 млн таких ламп», — говорится в сообщении.

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Кроме того, стороны обсудили программы поддержки украинского малого и среднего бизнеса и внутренних переселенцев, которые вынуждены были бежать от войны.

«В прошлом году украинское правительство запустило масштабный грантовый проект поддержки малого и среднего бизнеса єРобота, который очень востребован среди отечественных предпринимателей, особенно сейчас, во время войны. Украина предлагает ОАЭ стать нашим партнером в этом проекте и принять участие в наполнении специализированных фондов, средства которых направляются на поддержку бизнеса в Украине», — отметила Свириденко.

Еще одной важной проблемой для Украины, вызванной войной, является почти 5 миллионов официально зарегистрированных внутренних переселенцев, которые вынуждены были бежать из зон боевых действий в центральные и западные регионы страны. Они нуждаются не только в работе, но и в жилье.

«Мы обсудили с нашими коллегами из ОАЭ возможность их участия в проекте постройки в одной из западных областей Украины города-убежища, рассчитанного на 1000 женщин и детей. Кроме жилья, медицинской помощи и возможности учиться для детей, будет еще и программа психологической поддержки тем, кто в этом нуждается. Людям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, государство должно обеспечить убежище», — сказала Свириденко.

Также ОАЭ подтвердили готовность предоставить предметы гигиены для социально-медицинских нужд, 100 бронированных санитарных машин, а также гуманитарную помощь на 100 млн долларов для Украины.

Справка Finance.ua:

30 января в Украине стартовала программа ЕС и правительства Украины, инициированная президентом Владимиром Зеленским, по обмену старых ламп накаливания на современные LED;

воспользоваться программой может каждый украинец, достигший совершеннолетия — 18 лет. Для обмена ламп понадобятся паспорт и идентификационный код;

согласно условиям программы, один человек может один раз обменять лампочки. Более или менее пяти ламп обменять нельзя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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