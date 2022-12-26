ОАЭ передали Украине первую партию генераторов: когда ожидается вторая — Finance.ua
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ОАЭ передали Украине первую партию генераторов: когда ожидается вторая

Энергетика
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Украина получила от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) помощь в размере 1200 генераторов. Еще столько же планируется передать в начале января следующего года.
Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.
«В рамках достигнутых договоренностей между Украиной и ОАЭ о предоставлении гуманитарной поддержки команда Фонда государственного имущества Украины встретила первый борт помощи — 1200 генераторов для Украины. Второй самолет с таким же количеством генераторов ожидаем в начале января», — отметил глава ФГИ.
По его словам, команда Фонда госимущества встретила первую партию оборудования в Варшаве. По железной дороге генераторы доставят в наиболее нуждающиеся регионы, в том числе в Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области.
Генераторы, в первую очередь, получат учреждения здравоохранения, образования и объекты критической инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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