ОАЭ передали Украине первую партию генераторов: когда ожидается вторая — Finance.ua

ОАЭ передали Украине первую партию генераторов: когда ожидается вторая Сегодня 12:39 — Энергетика

Украина получила от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) помощь в размере 1200 генераторов. Еще столько же планируется передать в начале января следующего года.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

«В рамках достигнутых договоренностей между Украиной и ОАЭ о предоставлении гуманитарной поддержки команда Фонда государственного имущества Украины встретила первый борт помощи — 1200 генераторов для Украины. Второй самолет с таким же количеством генераторов ожидаем в начале января», — отметил глава ФГИ.

По его словам, команда Фонда госимущества встретила первую партию оборудования в Варшаве. По железной дороге генераторы доставят в наиболее нуждающиеся регионы, в том числе в Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области.

Генераторы, в первую очередь, получат учреждения здравоохранения, образования и объекты критической инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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