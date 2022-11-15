ОАЭ и Египет построят одну из самых больших в мире ветровых электростанций, — Reuters — Finance.ua
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ОАЭ и Египет построят одну из самых больших в мире ветровых электростанций, — Reuters

Энергетика
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Во время климатического саммита COP27, который проходит в египетском городе Шарм-эш-Шейх, ОАЭ и Египет подписали соглашение о развитии одной из крупнейших в мире наземных ветровых электростанций.
Об этом пишет Reuters.
Издание отмечает, что для эмиратской компании Masdar, которая в кооперации с египетскими партнерами построит ветровые электростанции в Египте, новый проект станет самым мощным в портфеле активов возобновляемой энергетики. Masdar инвестировала более 20 млрд долларов в восстановительные проекты с общей мощностью более 15 ГВт.
Ветровой проект сэкономит Египту примерно 5 млрд долларов ежегодных расходов на природный газ. После завершения строительства ветроэлектростанция станет частью египетской инициативы «Зеленый коридор» — сети, посвященной проектам в сфере возобновляемой энергетики, чтобы к 2035 году возобновляемая энергия составляла 42% энергетического баланса страны.
По материалам:
lb.ua
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